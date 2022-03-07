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2022 NFL Free Agency Tracker: Cuts, trades and signings for all 32 NFL teams

Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers wide receiver Davante Adams (17) during a NFC Divisional playoff football game against the San Francisco 49ers at Lambeau Field. Mandatory Credit: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports

By PFF.com
Mar 7, 2022

Below is a tracker for every single free-agent signing, contract extension, cut and trade made by each NFL team as the 2022 NFL franchise tag and free agency period opens.

BY TEAM

JUMP TO A TEAM:

ARZ | ATL | BLT | BUF | CAR | CIN | CHI | CLE | DEN | DAL | DET | GB | HOU | IND | JAX | KC | LVR | LAC | LAR | MIA | MIN | NE | NO | NYG | NYJ | PHI | PIT | SF | SEA | TB | TEN | WSH

ARIZONA CARDINALS

ATLANTA FALCONS

BALTIMORE RAVENS

BUFFALO BILLS

CAROLINA PANTHERS

CHICAGO BEARS

CINCINNATI BENGALS

CLEVELAND BROWNS

DALLAS COWBOYS

DENVER BRONCOS

DETROIT LIONS

GREEN BAY PACKERS

HOUSTON TEXANS

INDIANAPOLIS COLTS

JACKSONVILLE JAGUARS

KANSAS CITY CHIEFS

LAS VEGAS RAIDERS

LOS ANGELES CHARGERS

LOS ANGELES RAMS

MIAMI DOLPHINS

MINNESOTA VIKINGS

NEW ENGLAND PATRIOTS

NEW ORLEANS SAINTS

NEW YORK GIANTS

NEW YORK JETS

PHILADELPHIA EAGLES

PITTSBURGH STEELERS

SAN FRANCISCO 49ERS

SEATTLE SEAHAWKS

TAMPA BAY BUCCANEERS

TENNESSEE TITANS

WASHINGTON COMMANDERS

 

PFF's 2022 NFL Draft Guide provides analysis, strengths/weaknesses, comparisons, grades and more for all of college football's top prospects. Subscribe today for access…

BY POSITION

QUARTERBACK

 

RUNNING BACK

 

WIDE RECEIVER

 

TIGHT END

 

OFFENSIVE TACKLE

Franchise Tagged: T Orlando Brown Jr., Kansas City Chiefs (one year, $16,662,000)

INTERIOR OFFENSIVE LINE

 

INTERIOR DEFENSIVE LINE

 

EDGE DEFENDER

 

LINEBACKER

 

CORNERBACK

 

SAFETY

 

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