2022 NFL Free Agency Tracker: Cuts, trades and signings for all 32 NFL teams

Below is a tracker for every single free-agent signing, contract extension, cut and trade made by each NFL team as the 2022 NFL franchise tag and free agency period opens.
BY TEAM
JUMP TO A TEAM:
ARZ | ATL | BLT | BUF | CAR | CIN | CHI | CLE | DEN | DAL | DET | GB | HOU | IND | JAX | KC | LVR | LAC | LAR | MIA | MIN | NE | NO | NYG | NYJ | PHI | PIT | SF | SEA | TB | TEN | WSH
ARIZONA CARDINALS
ATLANTA FALCONS
BALTIMORE RAVENS
BUFFALO BILLS
CAROLINA PANTHERS
CHICAGO BEARS
CINCINNATI BENGALS
CLEVELAND BROWNS
DALLAS COWBOYS
DENVER BRONCOS
DETROIT LIONS
GREEN BAY PACKERS
HOUSTON TEXANS
INDIANAPOLIS COLTS
JACKSONVILLE JAGUARS
KANSAS CITY CHIEFS
- Franchise Tagged: T Orlando Brown Jr. (one year, $16,662,000)
LAS VEGAS RAIDERS
LOS ANGELES CHARGERS
LOS ANGELES RAMS
MIAMI DOLPHINS
MINNESOTA VIKINGS
NEW ENGLAND PATRIOTS
NEW ORLEANS SAINTS
NEW YORK GIANTS
NEW YORK JETS
PHILADELPHIA EAGLES
PITTSBURGH STEELERS
SAN FRANCISCO 49ERS
SEATTLE SEAHAWKS
TAMPA BAY BUCCANEERS
TENNESSEE TITANS
WASHINGTON COMMANDERS
BY POSITION
QUARTERBACK
RUNNING BACK
WIDE RECEIVER
TIGHT END
OFFENSIVE TACKLE
Franchise Tagged: T Orlando Brown Jr., Kansas City Chiefs (one year, $16,662,000)
INTERIOR OFFENSIVE LINE
INTERIOR DEFENSIVE LINE
EDGE DEFENDER
LINEBACKER
CORNERBACK
SAFETY