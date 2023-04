Recapping PFF's seven-round mock draft: Team-by-team look at all 259 picks

Yesterday, 17 senior PFF analysts gathered to conduct a seven-round mock draft. The analysts carefully assessed each player's strengths and weaknesses, team needs and overall draft strategy to create a comprehensive look at all seven rounds.

The results of this exercise provide a detailed look into how the 2023 NFL draft could play out, pick by pick. Here is what each NFL team ended up with.

Click here to read the full seven-round mock draft, which includes pick analysis and exclusive PFF data.

R1 (11) — OT Peter Skoronski, Northwestern

R2 (34) — ED Felix Anudike-Uzomah, Kansas State

R2 (41) — DI Adetomiwa Adebawore, Northwestern

R2 (60) — CB DJ Turner, Michigan

R3 (96) — ED Byron Young, Tennessee

R4 (131) — RB Israel Abanikanda, Pittsburgh

R6 (180) — TE Will Mallory, Miami (FL)

R6 (213) — ED Caleb Murphy, Ferris State

R1 (8) — ED Tyree Wilson, Texas Tech

R2 (44) — IOL Joe Tippmann, Wisconsin

R3 (75) — S Jammie Robinson, Florida State

R4 (110) — RB Tank Bigsby, Auburn

R4 (113) — ED Viliami Fehoko, San Jose State

R7 (224) — LB Charlie Thomas, Georgia Tech

R7 (225) — CB Anthony Johnson Jr., Virginia

R2 (38) — CB Julius Brents, Kansas State

R3 (86) — CB Clark Phillips III, Utah

R3 (100) — WR Trey Palmer, Nebraska

R4 (109) — WR Jonathan Mingo, Ole Miss

R4 (124) — OT Jaelyn Duncan, Maryland

R5 (157) — QB Dorian Thompson-Robinson, UCLA

R6 (199) — ED Ochaun Mathis, Nebraska

R1 (27) — WR Zay Flowers, Boston College

R3 (67) — IOL Chandler Zavala, N.C. State

R3 (91) — LB Dorian Williams, Tulane

R4 (108) — OT Tyler Steen, Alabama

R4 (130) — RB DeWayne McBride, UAB

R5 (137) — CB Eli Ricks, Alabama

R6 (205) — ED Thomas Incoom, Central Michigan

R1 (1) — QB Bryce Young, Alabama

R2 (39) — LB Drew Sanders, Arkansas

R3 (93) — RB Devon Achane, Texas A&M

R4 (114) — OT Nick Saldiveri, Old Dominion

R4 (132) — TE Davis Allen, Clemson

R5 (145) — ED Mike Morris, Michigan

R1 (9) — ED Lukas Van Ness, Iowa

R2 (53) — OT Matthew Bergeron, Syracuse

R3 (64) — IOL Luke Wypler, Ohio State

R3 (70) — TE Tucker Kraft, South Dakota State

R4 (103) — DI Zacch Pickens, South Carolina

R4 (133) — WR Jayden Reed, Michigan State

R5 (136) — CB Riley Moss, Iowa

R5 (144) — ED YaYa Diaby, Louisville

R5 (148) — RB Chase Brown, Illinois

R6 (204) — WR Charlie Jones, Purdue

R7 (218) — CB Jay Ward, LSU

R7 (258) — FB Hunter Luepke, North Dakota State

R1 (25) — RB Bijan Robinson, Texas

R3 (66) — TE Luke Musgrave, Oregon State

R3 (92) — OT Wanya Morris, Oklahoma

R4 (105) — LB Nick Herbig, Wisconsin

R6 (206) — ED Tyler Lacy, Oklahoma State

R7 (246) — WR Justin Shorter, Florida

R3 (74) — WR Marvin Mims, Oklahoma

R3 (98) — DI Moro Ojomo, Texas

R4 (111) — ED Zach Harrison, Ohio State

R4 (126) — CB Kyu Blu Kelly, Stanford

R5 (140) — CB Jakorian Bennett, Maryland

R5 (142) — ED Yasir Abdullah, Louisville

R6 (190) — RB Sean Tucker, Syracuse

R7 (229) — QB Malik Cunningham, Louisville

R1 (26) — TE Dalton Kincaid, Utah

R2 (58) — ED Derick Hall, Auburn

R3 (90) — CB Cory Trice Jr., Purdue

R4 (129) — RB Zach Evans, Ole Miss

R5 (169) — IOL Atonio Mafi, UCLA

R6 (212) — WR Puka Nacua, BYU

R7 (244) — K Chad Ryland, Maryland

R2 (59) — ED Tuli Tuipulotu, USC

R3 (68) — CB Garrett Williams, Syracuse

R5 (139) — IOL Olu Oluwatimi, Michigan

R6 (195) — RB Eric Gray, Oklahoma

R1 (6) — ED Will Anderson Jr., Alabama

R1 (18) — S Brian Branch, Alabama

R2 (48) — TE Darnell Washington, Georgia

R2 (55) — LB Jack Campbell, Iowa

R3 (81) — WR Michael Wilson, Stanford

R5 (152) — CB Mekhi Garner, LSU

R5 (159) — LB Noah Sewell, Oregon

R6 (183) — WR Rakim Jarrett, Maryland

R6 (194) — IOL McClendon Curtis, Chattanooga

R1 (13) — WR Quentin Johnston, TCU

R2 (42) — DI Keeanu Benton, Wisconsin

R2 (45) — TE Sam LaPorta, Iowa

R3 (89) — S Anthony Johnson, Iowa State

R4 (116) — S Ronnie Hickman, Ohio State

R4 (128) — IOL Andrew Vorhees, USC

R5 (149) — WR Parker Washington, Penn State

R6 (207) — DI Jonah Tavai, San Diego State

R7 (232) — S Rashad Torrence II, Florida

R7 (235) — IOL Brett Neilon, USC

R7 (242) — ED MJ Anderson, Iowa State

R7 (256) — LB Mohamoud Diabate, Utah

R1 (2) — QB Anthony Richardson, Florida

R1 (12) — WR Jaxon Smith-Njigba, Ohio State

R2 (33) — DI Mazi Smith, Michigan

R3 (65) — ED Isaiah McGuire, Missouri

R3 (73) — S Antonio Johnson, Texas A&M

R4 (104) — IOL Juice Scruggs, Penn State

R5 (161) — IOL Anthony Bradford, LSU

R6 (188) — IOL Jake Andrews, Troy

R6 (201) — S Trey Dean III, Florida

R6 (203) — LB Troy Brown, Ole Miss

R7 (230) — WR Elijah Higgins, Stanford

R7 (259) — DI DJ Dale, Alabama

R1 (4) — QB Will Levis, Kentucky

R2 (35) — WR Josh Downs, North Carolina

R3 (79) — CB Tre'Vius Hodges-Tomlinson, TCU

R4 (106) — RB Tyjae Spears, Tulane

R5 (141) — DI Colby Wooden, Auburn

R5 (162) — LB Owen Pappoe, Auburn

R5 (176) — IOL Jordan McFadden, Clemson

R6 (214) — ED Desjuan Johnson, Toledo

R7 (236) — CB Tiawan Mullen, Indiana

R1 (24) — ED Myles Murphy, Clemson

R2 (56) — CB Kelee Ringo, Georgia

R3 (88) — DI Gervon Dexter Sr, Florida

R4 (121) — TE Zack Kuntz, Old Dominion

R4 (127) — IOL Emil Ekiyor Jr., Alabama

R6 (185) — S Daniel Scott, California

R6 (202) — LB Cam Jones, Indiana

R6 (208) — S Chamarri Conner, Virginia Tech

R7 (226) — WR Jake Bobo, UCLA

R1 (31) — ED BJ Ojulari, LSU

R2 (63) — WR Rashee Rice, SMU

R3 (95) — OT Blake Freeland, BYU

R4 (122) — DI Jaquelin Roy, LSU

R4 (134) — WR Jalen Moreno-Cropper, Fresno State

R5 (166) — QB Clayton Tune, Houston

R6 (178) — DI Jalen Redmond, Oklahoma

R6 (217) — ED Durrell Nchami, Maryland

R7 (249) — LB Aubrey Miller Jr., Jackson State

R7 (250) — DI Ikenna Enechukwu, Rice

R1 (7) — CB Devon Witherspoon, Illinois

R1 (22) — DI Calijah Kancey, Pittsburgh

R2 (61) — QB Hendon Hooker, Tennessee

R5 (138) — RB Deuce Vaughn, Kansas State

R5 (174) — IOL Braeden Daniels, Utah

R7 (220) — WR Matt Landers, Arkansas

R7 (221) — OT Warren McClendon, Georgia

R7 (231) — S Gervarrius Owens, Houston

R1 (21) — CB Deonte Banks, Maryland

R2 (54) — ED Isaiah Foskey, Notre Dame

R3 (85) — WR Tyler Scott, Cincinnati

R4 (125) — LB DeMarvion Overshown, Texas

R5 (156) — S Marte Mapu, Sacramento State

R6 (200) — RB Kenny McIntosh, Georgia

R7 (239) — WR Keytaon Thompson, Virginia

R2 (36) — TE Michael Mayer, Notre Dame

R3 (69) — WR Cedric Tillman, Tennessee

R3 (77) — CB Darius Rush, South Carolina

R5 (167) — WR Xavier Hutchinson, Iowa State

R5 (171) — ED Lonnie Phelps, Kansas

R5 (177) — LB Nick Hampton, Appalachian State

R6 (182) — LB SirVocea Dennis, Pittsburgh

R6 (189) — QB Aidan O'Connell, Purdue

R6 (191) — S Kaevon Merriweather, Iowa

R7 (223) — WR Grant DuBose, Charlotte

R7 (234) — OT Trevor Reid, Louisville

R2 (51) — IOL Steve Avila, TCU

R3 (84) — TE Luke Schoonmaker, Michigan

R6 (197) — DI Dante Stills, West Virginia

R7 (238) — CB Cameron Brown, Ohio State

R1 (23) — WR Jordan Addison, USC

R3 (87) — ED Keion White, Georgia Tech

R4 (119) — CB Mekhi Blackmon, USC

R5 (158) — QB Stetson Bennett, Georgia

R6 (211) — CB Terell Smith, Minnesota

R1 (14) — CB Joey Porter Jr., Penn State

R2 (46) — OT Dawand Jones, Ohio State

R3 (76) — WR A.T. Perry, Wake Forest

R4 (107) — ED Andre Carter II, Army

R4 (117) — S J.L. Skinner, Boise State

R4 (135) — DI Keondre Coburn, Texas

R6 (184) — LB Henry To'oTo'o, Alabama

R6 (187) — S Quindell Johnson, Memphis

R6 (192) — DI Jerrod Clark, Coastal Carolina

R6 (210) — IOL Ricky Stromberg, Arkansas

R7 (245) — WR Dontay Demus Jr., Maryland

R1 (29) — DI Bryan Bresee, Clemson

R2 (40) — IOL O'Cyrus Torrence, Florida

R3 (71) — RB Zach Charbonnet, UCLA

R4 (115) — S Ji'Ayir Brown, Penn State

R5 (146) — DI Byron Young, Alabama

R5 (165) — QB Jake Haener, Fresno State

R7 (227) — LB Anfernee Orji, Vanderbilt

R7 (257) — ED Habakkuk Baldonado, Pittsburgh

R1 (28) — CB Emmanuel Forbes, Mississippi State

R2 (57) — WR Jalin Hyatt, Tennessee

R3 (78) — LB Trenton Simpson, Clemson

R5 (160) — IOL Jarrett Patterson, Notre Dame

R5 (163) — S Brandon Joseph, Notre Dame

R5 (172) — ED DJ Johnson, Oregon

R6 (209) — ED Dylan Horton, TCU

R7 (240) — CB Darrell Luter Jr., South Alabama

R7 (243) — RB Mohamed Ibrahim, Minnesota

R7 (254) — QB Jaren Hall, BYU

R1 (15) — OT Paris Johnson Jr., Ohio State

R2 (43) — IOL John Michael Schmitz, Minnesota

R4 (112) — RB Roschon Johnson, Texas

R5 (143) — WR Bryce Ford-Wheaton, West Virginia

R5 (170) — OT Nick Broeker, Ole Miss

R1 (10) — CB Christian Gonzalez, Oregon

R1 (30) — ED Will McDonald IV, Iowa State

R2 (62) — OT Cody Mauch, North Dakota State

R3 (94) — DI Karl Brooks, Bowling Green

R7 (219) — RB Evan Hull, Northwestern

R7 (248) — OT Jake Witt, Northern Michigan

R1 (17) — OT Darnell Wright, Tennessee

R2 (32) — CB Cam Smith, South Carolina

R2 (49) — DI Siaki Ika, Baylor

R3 (80) — S Jordan Battle, Alabama

R4 (120) — LB Ivan Pace Jr., Cincinnati

R7 (241) — LB Mikel Jones, Syracuse

R7 (251) — ED Tavius Robinson, Mississippi

R3 (99) — CB Jaylon Jones, Texas A&M

R3 (101) — WR Kayshon Boutte, LSU

R3 (102) — DI Kobie Turner, Wake Forest

R5 (155) — CB Starling Thomas V, UAB

R5 (164) — OT Jaxson Kirkland, Washington

R5 (173) — DI Brodric Martin, WKU

R6 (216) — ED Brenton Cox Jr., Florida

R7 (222) — TE Cameron Latu, Alabama

R7 (247) — RB Chris Rodriguez, Kentucky

R7 (253) — LB Isaiah Land, Florida A&M

R7 (255) — S DeMarcco Hellams, Alabama

R1 (5) — DI Jalen Carter, Georgia

R1 (20) — ED Nolan Smith, Georgia

R2 (37) — LB Daiyan Henley, Washington State

R2 (52) — WR Tank Dell, Houston

R3 (83) — QB Tanner McKee, Stanford

R4 (123) — RB Kendre Miller, TCU

R5 (151) — ED Jose Ramirez, Eastern Michigan

R5 (154) — OT Carter Warren, Pittsburgh

R6 (198) — S Jason Taylor II, Oklahoma State

R7 (237) — IOL Asim Richards, North Carolina

R1 (19) — OT Anton Harrison, Oklahoma

R2 (50) — RB Jahmyr Gibbs, Alabama

R3 (82) — S Jartavius Martin, Illinois

R5 (153) — DI Jacob Slade, Michigan State

R5 (175) — CB Kei'Trel Clark, Louisville

R6 (179) — LB Ventrell Miller, Florida

R6 (181) — TE Josh Whyle, Cincinnati

R6 (196) — OT Ryan Hayes, Michigan

R7 (252) — WR Andrei Iosivas, Princeton

R1 (3) — QB C.J. Stroud, Ohio State

R3 (72) — S Sydney Brown, Illinois

R5 (147) — CB Isaiah Bolden, Jackson State

R5 (168) — WR Ronnie Bell, Michigan

R6 (186) — ED BJ Thompson, Stephen F. Austin

R7 (228) — K Jake Moody, Michigan

R1 (16) — OT Broderick Jones, Georgia

R2 (47) — CB Tyrique Stevenson, Miami (FL)

R3 (97) — ED K.J. Henry, Clemson

R4 (118) — S Christoper Smith, Georgia

R5 (150) — RB Keaton Mitchell, East Carolina

R6 (193) — WR Dontayvion Wicks, Virginia

R6 (215) — TE Payne Durham, Purdue

R7 (233) — ED Ali Gaye, LSU