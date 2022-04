2022 NFL Draft Preview: All 32 NFL teams

With the 2022 NFL Draft just days away, PFF presents its full 32-team draft preview.

Below you'll find front-office overviews, biggest team needs, best draft prospect fits, current lineups, past draft picks and more.

JUMP TO A TEAM:

ARZ | ATL | BLT | BUF | CAR | CIN | CHI | CLE | DEN | DAL | DET | GB | HOU | IND | JAX | KC | LVR | LAC | LAR | MIA | MIN | NE | NO | NYG | NYJ | PHI | PIT | SF | SEA | TB | TEN | WSH

Team overview

GM Steve Keim HC Kliff Kingsbury OC None DC Vance Joseph 2021 Record 11-6 Final Elo 14th Draft Capital Rank: 21st

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 29% WR 14% TE 3% OT 4% OG 0% OC 4% CB 10% S 2% ED 1% DI 8% LB 23% RB 2%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Career Snaps 2021 Zaven Collins 66.5 228 2020 Isaiah Simmons 51.8 1400 2019 Kyler Murray 81.6 3103 2018 Josh Rosen 49.1 481 2017 Haason Reddick 57.1 2854

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit DT Devonte Wyatt Kalia Davis WR Chris Olave Alec Pierce CB Andrew Booth Jr. Coby Bryant

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 23 2 55 3 87 4 N/A 5 N/A 6 201, 215 7 244, 256, 257

Current starting lineup

Offense Projection Defense Projection QB Kyler Murray DT Rasheed Lawrence RB James Conner DT Lexi Fotu WR DeAndre Hopkins ED J.J. Watt WR A.J. Green ED Markus Golden WR Rondale Moore LB Isaiah Simmons TE Zach Ertz LB Zaven Collins LT D.J. Humphries CB Byron Murphy Jr. LG Justin Pugh CB Marco Wilson C Rodney Hudson Nickel Jeff Gladney RG Will Hernandez S Buddha Baker RT Kelvin Beachum S Jalen Thompson

Team overview

GM Terry Fontenot HC Arthur Smith OC Dave Ragone DC Dean Pees 2021 Record 7-10 Final Elo 26th Draft Capital Rank: 7th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 0% WR 10% TE 16% OT 7% OG 14% OC 5% CB 26% S 3% ED 3% DI 9% LB 3% RB 3%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Kyle Pitts 80.3 772 2020 A.J. Terrell 74.9 1931 2019 Chris Lindstrom 81.4 2465 2019 Kaleb McGary 59.7 2981 2018 Calvin Ridley 80.7 2477 2017 Takk McKinley 66.6 2034

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit QB Malik Willis Bailey Zappe ED Kayvon Thibodeaux Sam Williams DI Jordan Davis Eyioma Uwazurike

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 8 2 43, 58 3 74, 82 4 114 5 151 6 190, 213 7 N/A

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Marcus Mariota DT Grady Jarrett RB Mike Davis DT Tyeler Davison WR KhaDarel Hodge ED Ade Ogundeji WR Olamide Zaccheus ED Lorenzo Carter WR Auden Tate LB Deion Jones TE Kyle Pitts LB Rashaan Evans LT Jake Matthews CB A.J. Terrell LG Jalen Mayfield CB Casey Hayward Jr. C Matt Hennessy Nickel Kendall Sheffield RG Chris Lindstrom S Erik Harris RT Kaleb McGary S Richie Grant

Team Overview

GM Eric DeCosta HC John Harbaugh OC Greg Roman DC Mike Macdonald 2021 Record 8-9 Final Elo 20th Draft Capital Rank: 11th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 7% WR 25% TE 10% OT 5% OG 7% OC 0% CB 5% S 4% ED 11% DI 6% LB 11% RB 7%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Rashod Bateman 64.9 604 2021 Odafe Oweh 67.9 615 2020 Patrick Queen 30.3 1774 2019 Marquise Brown 75.4 2479 2018 Hayden Hurst 63.5 1984 2018 Lamar Jackson 82 3554 2017 Marlon Humphrey 82.8 4220

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit ED George Karlaftis Kingsley Enagbare CB Derek Stingley Jr. Roger McCreary DI Jordan Davis Marquan McCall

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 14 2 45 3 76, 100 4 110, 119, 128, 139, 141 5 N/A 6 196 7 N/A

Current starting lineup

Offense Projected starter Defense Projected starter QB Lamar Jackson DT Michael Pierce RB J.K. Dobbins DT Calais Campbell WR Rashod Bateman ED Odafe Oweh WR Marquise Brown ED Tyus Bowser WR Devin Duvernay LB Patrick Queen TE Mark Andrews LB Malik Harrison LT Ronnie Stanley CB Marcus Peters LG Ben Cleveland CB Marlon Humphrey C Patrick Mekari Nickel Kevon Seymour RG Kevin Zeitler S Chuck Clark RT Morgan Moses S Marcus Williams

Team Overview

GM Brandon Beane HC Sean McDermott OC Ken Dorsey DC Leslie Frazier 2021 Record 11-6 Final Elo 4th Draft Capital Rank: 18th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 17% WR 5% TE 4% OT 4% OG 8% OC 1% CB 5% S 2% ED 18% DI 17% LB 12% RB 7%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Gregory Rousseau 73.1 599 2020 None – – 2019 Ed Oliver 61 1977 2018 Josh Allen 88 4293 2018 Tremain Edmunds 46.8 4100 2017 Tre'Davious White 82.4 4855

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit OL Zion Johnson Max Mitchell WR Treylon Burks David Bell CB Kyler Gordon Martin Emerson

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 25 2 57 3 89 4 130 5 168 6 185, 203 7 231

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Josh Allen DT DaQuan Jones RB Devin Singletary DT Ed Oliver WR Stefon Diggs ED Gregory Rousseau WR Gabriel Davis ED Von Miller SWR Jamison Crowder LB Matt Milano TE Dawson Knox LB Tremaine Edmunds LT Dion Dawkins CB Tre'Davious White LG Rodgers Saffold CB Dane Jackson C Mitch Morse Nickel Taron Johnson RG Cody Ford S Micah Hyde RT Spencer Brown S Jordan Poyer

Team Overview

GM Scott Fitterer HC Matt Rhule OC Ben McAdoo DC Phil Snow 2021 Record 5-12 Final Elo 27th Draft Capital Rank: 17th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 2% WR 13% TE 5% OT 10% OG 1% OC 0% CB 21% S 8% ED 18% DI 17% LB 2% RB 3%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Jaycee Horn 67.8 142 2020 Derrick Brown 63.2 1373 2019 Brian Burns 69.6 2066 2018 D.J. Moore 85 3469 2017 Christian McCaffrey 91.8 3253

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit QB Kenny Pickett Brock Purdy LT Charles Cross Matt Waletzko IOL None Justin Shaffer

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 6 2 N/A 3 N/A 4 137 5 144, 149 6 199 7 242

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Sam Darnold DT Derrick Brown RB Christian McCaffrey DT Matt Ioannidis WR D.J. Moore ED Brian Burns WR Robby Anderson ED Yetur Gross-Matos WR Terrace Marshall LB Shaq Thompson TE Ian Thomas LB Cory Littleton LT Cam Erving CB Donte Jackson LG Pat Elflein CB Jaycee Horn C Bradley Bozeman Nickel C.J. Henderson RG Austin Corbett S Xavier Woods RT Taylor Moton S Jeremy Chinn

Team Overview

GM Ryan Poles HC Matt Eberflus OC Luke Getsy DC Alan Williams 2021 Record 6-11 Final Elo 23rd Draft Capital Rank: 22nd

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 16% WR 12% TE 7% OT 11% OG 9% OC 0% CB 11% S 0% ED 3% DI 3% LB 21% RB 6%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Justin Fields 64.2 634 2020 None – – 2019 None – – 2018 Roquan Smith 57.9 3691 2017 Mitchell Trubisky 66.2 3314

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit OL Abraham Lucas Max Mitchell DT Logan Hall Eric Johnson WR Christian Watson Romeo Doubs

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 N/A 2 39, 48 3 71 4 N/A 5 148, 150 6 186 7 N/A

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Justin Fields DT Angelo Blackson RB David Montgomery DT Khyiris Tonga WR Darnell Mooney ED Robert Quinn WR Equanimeous St. Brown ED Trevis Gipson WR Byron Pringle LB Roquan Smith TE Cole Kmet LB Nicholas Morrow LT Teven Jenkins CB Kindle Vildor LG Cody Whitehair CB Jaylon Johnson C Sam Mustipher Nickel Tavon Young RG Lucas Patrick S Eddie Jackson RT Larry Borom S DeAndre Houston-Carson

Team Overview

Director of Player Personnel Duke Tobin HC Zac Taylor OC Brian Callahan DC Lou Anarumo 2021 Record 10-7 Final Elo 7th Draft Capital Rank: 23rd

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 17% WR 19% TE 4% OT 12% OG 6% OC 8% CB 2% S 4% ED 9% DI 4% LB 11% RB 4%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Ja'Marr Chase 85.3 1186 2020 Joe Burrow 90.5 1973 2019 Jonah Williams 74.6 1935 2018 Billy Price 52.4 2339 2017 John Ross 55.2 1321

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit IOL Tyler Linderbaum Luke Fortner CB Kyler Gordon Cordale Flott DT Travis Jones Curtis Brooks

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 31 2 63 3 95 4 136 5 174 6 209 7 226, 252

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Joe Burrow DT B.J. Hill RB Joe Mixon DT D.J. Reader WR Ja'Marr Chase ED Trey Hendrickson WR Tee Higgins ED Sam Hubbard SWR Tyler Boyd LB Logan Wilson TE Hayden Hurst LB Germaine Pratt LT Jonah Williams CB Chidobe Awuzie LG Jackson Carman CB Eli Apple C Ted Karras Slot Mike Hilton RG Alex Cappa S Jessie Bates III RT La'el Collins S Vonn Bell

Team Overview

GM Andrew Barry HC Kevin Stefanski OC Alex Van Pelt DC Joe Woods 2021 Record 8-9 Final Elo 15th Draft Capital Rank: 27th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 15% WR 7% TE 2% OT 12% OG 7% OC 0% CB 25% S 7% ED 1% DI 7% LB 11% RB 5%

Draft picks since 2017

2021 Greg Newsome 68.1 691 2020 Jedrick Wills 64.7 1788 2019 None – – 2018 Baker Mayfield 83.9 3991 2018 Denzel Ward 83 3266 2017 Myles Garrett 91.8 3815 2017 Jabrill Peppers 70.2 3417 2017 David Njoku 69.5 2601

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit DI Logan Hall Jayden Peevy ED Josh Paschal Alex Wright WR Jalen Tolbert Josh Johnson

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 N/A 2 44 3 78, 99 4 118 5 N/A 6 202 7 223, 246

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Deshaun Watson DT Jordan Elliott RB Nick Chubb DT Taven Bryan WR Amari Cooper ED Myles Garrett WR Donovan Peoples-Jones ED Chase Winovich WR Jakeem Grant LB Jeremiah Owusu-Koramoah TE David Njoku LB Sione Takitaki LT Jedirck Wills Jr. CB Denzel Ward LG Joel Bitonio CB Greg Newsome II C Nick Harris Nickel Troy Hill RG Wyatt Teller S John Johnson III RT Jack Conklin S Grant Delpit

Team Overview

GM Jerry Jones HC Mike McCarthy OC Kellen Moore DC Dan Quinn 2021 Record 12-5 Final Elo 8th Draft Capital Rank: 14th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 2% WR 16% TE 2% OT 2% OG 9% OC 2% CB 17% S 1% ED 9% DI 12% LB 25% RB 3%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Micah Parsons 89.7 960 2020 CeeDee Lamb 81.6 1670 2019 None 2018 Leighton Vander Esch 69.4 2581 2017 Taco Charlton 60.5 1534

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit DT Devonte Wyatt Perrion Winfrey ED Boye Mafe Dominique Robinson IOL Zion Johnson Sean Rhyan

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 24 2 56 3 88 4 129 5 155, 167, 176, 178 6 193 7 N/A

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Dak Prescott DT Neville Gallimore RB Zeke Elliott DT Osa Odighizuwa WR Michael Gallup ED Demarcus Lawrence WR CeeDee Lamb ED Dante Fowler Jr. WR James Washington LB Micah Parsons TE Dalton Schultz LB Leighton Vander Esh LT Tyron Smith CB Trevon Diggs LG Connor McGovern CB Anthony Brown C Tyler Biadasz Nickel Jourdan Lewis RG Zack Martin S Malik Hooker RT Terence Steele S Jayron Kearse

Team Overview

GM George Paton HC Nathaniel Hackett OC Justin Outten DC Ejiro Evero 2021 Record 7-10 Final Elo 24th Draft Capital Rank: 24th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 5% WR 21% TE 10% OT 0% OG 9% OC 2% CB 16% S 2% ED 15% DI 6% LB 5% RB 9%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Patrick Surtain 66.1 900 2020 Jerry Jeudy 67.6 1218 2019 Noah Fant 62.1 2270 2018 Bradley Chubb 65.3 2086 2017 Garrett Bolles 83.8 5067

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit LB Chad Muma Channing Tindall DI Phidarian Mathis Thomas Booker TE Jelani Woods Jake Ferguson

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 – 2 64 3 75, 96 4 115, 116 5 145 6 206 7 232

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Russell Wilson DT D.J. Jones RB Javonte Williams DT Dre'Mont Jones WR Courtland Sutton ED Randy Gregory WR Tim Patrick ED Bradley Chubb WR Jerry Jeudy LB Josey Jewell TE Albert Okwuegbunem LB Alex Singleton LT Garett Bolles CB Patrick Surtain LG Dalton Risner CB Ronald Darby C Lloyd Cushenberry Nickel K'Waun Williams RG Graham Glasgow S Justin Simmons RT Billy Turner S Kareem Jackson

Team Overview

GM Brad Holmes HC Dan Campbell OC Ben Johnson DC Aaron Glenn 2021 Record 3-13 -1 Final Elo 31st Draft Capital Rank: 5th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 0% WR 4% TE 12% OT 14% OG 4% OC 7% CB 18% S 5% ED 5% DI 11% LB 6% RB 13%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Penei Sewell 77 1039 2020 Jeff Okudah 42.2 508 2019 T.J. Hockenson 71 1949 2018 Frank Ragnow 78.8 3224 2017 Jarrad Davis 40.5 2996

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit QB Sam Howell Carson Strong LB Nakobe Dean Brian Asamoah WR Christian Watson Danny Gray

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 2, 32 2 34 3 66, 97 4 N/A 5 177 6 181, 217 7 234

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Jared Goff DT Levi Onwuzurike RB D'Andre Swift DT Alim McNeill WR D.J. Chark ED Romeo Okwara WR Josh Reynolds ED Charles Harris SWR Amon-Ra St. Brown LB Derrick Barnes TE T.J. Hockenson LB Alex Anzalone LT Taylor Decker CB Jeffrey Okudah LG Jonah Jackson CB Amani Oruwariye C Frank Ragnow Nickel Mike Hughes RG Halappoulivaati Vaitai S Will Harris RT Penei Sewell S Tracy Walker/Deshon Elliott

Team Overview

GM Brian Gutekunst HC Matt LaFleur OC Adam Stenavich DC Joe Barry 2021 Record 13-4 Final Elo 3rd Draft Capital Rank: 10th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 8% WR 7% TE 6% OT 0% OG 12% OC 5% CB 24% S 11% ED 13% DI 3% LB 6% RB 6%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Eric Stokes 65.5 988 2020 Jordan Love 36.2 131 2019 Rashan Gary 80.1 1508 2019 Darnell Savage 68.1 3040 2018 Jaire Alexander 89.3 3125 2017 None

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit WR George Pickens Romeo Doubs LB Quay Walker Mike Rose TE Trey McBride Chig Okonkwo

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 22, 28 2 53, 59 3 92 4 132, 140 5 171 6 N/A 7 228, 249, 258

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Aaron Rodgers DT Kenny Clark RB Aaron Jones DT Jarran Reed WR Sammy Watkins ED Rashan Gary WR Allen Lazard ED Preston Smith SWR Randall Cobb LB De'Vondre Campbell TE Robert Tonyan LB Krys Barnes LT David Bakhtiari CB Jaire Alexander LG Jon Runyan CB Eric Stokes C Josh Myers Nickel Rasul Douglas RG Royce Newman S Darnell Savage RT Elgton Jenkins S Adrian Amos

Team Overview

GM Nick Caserio HC Lovie Smith OC Pep Hamilton DC None 2021 Record 4-13 Final Elo 29th Draft Capital Rank: 3rd

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 6% WR 10% TE 13% OT 21% OG 7% OC 0% CB 5% S 13% ED 5% DI 13% LB 5% RB 1%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 None 2020 None 2019 Tytus Howard 56.8 2226 2018 None 2017 Deshaun Watson 91.1 3750

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit CB Derek Stingley Jr. Zyon McCollum RT Icky Ekwonu Spencer Burford WR Garrett Wilson Kevin Austin Jr.

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 3, 13 2 37 3 68, 80 4 107, 108 5 N/A 6 183, 205, 207 7 245

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Davis Mills DT Maliek Collins RB Rex Burkhead DT Roy Lopez WR Brandin Cooks ED Jonathan Greenard WR Nico Collins ED Jordan Jenkins WR Chris Moore LB Kamu Grugier-Hill TE Pharaoh Brown LB Christian Kirksey LT Laremy Tunsil CB Lonnie Johnson Jr. LG Tytus Howard CB Steven Nelson C Justin Britt Nickel Desmond King II RG A.J. Cann S Terrence Brooks RT Charlie Heck x S Eric Murray

Team Overview

GM Chris Ballard HC Frank Reich OC Marcus Brady DC Gus Bradley 2021 Record 9-8 Final Elo 9th Draft Capital Rank: 29th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 2% WR 13% TE 2% OT 6% OG 14% OC 2% CB 8% S 6% ED 25% DI 1% LB 11% RB 9%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Kwity Paye 69.6 638 2020 None – – 2019 None – – 2018 Quenton Nelson 89.2 4232 2017 Malik Hooker 79.1 2720

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit CB Cam Taylor-Britt Akayleb Evans WR Jahan Dotson Velus Jones Jr. TE Jeremy Ruckert Jake Ferguson

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 N/A 2 42 3 73 4 122 5 159, 179 6 216 7 239

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Matt Ryan DT Grover Steward RB Jonathan Taylor DT DeForest Buckner WR Michael Pittman Jr. ED Yannick Ngakoue WR Ashton Dulin ED Kwity Paye WR Parris Campbell LB Darius Leonard TE Mo Alie-Cox LB Bobby Okereke LT Matt Pryor CB Stephon Gilmore LG Quenton Nelson CB Brandon Facyson C Ryan Kelly Nickel Kenny Moore II RG Danny Pinter S Julian Blackmon RT Braden Smith S Khari Willis

Team Overview

GM Trent Baalke HC Doug Pederson OC Press Taylor DC Mike Caldwell 2021 Record 3-14 Final Elo 32nd Draft Capital Rank: 4th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 15% WR 9% TE 4% OT 9% OG 3% OC 0% CB 16% S 6% ED 18% DI 10% LB 3% RB 7%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Trevor Lawrence 59.6 1077 2021 Travis Etienne N/A N/A 2020 C.J. Henderson 53.1 864 2020 K'Lavon Chaisson 46.4 953 2019 Josh Allen 76.5 1798 2018 Taven Bryan 67.5 1594 2017 Leonard Fournette 73.4 3147

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit WR George Pickens Justyn Ross IOL Tyler Linderbaum Dohnovan West LB Leo Chenal Micah McFadden

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 1 2 33 3 65, 70 4 106 5 157 6 180, 188, 197, 198 7 222, 235

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Trevor Lawrence DT Folorunso Fatukasi RB Travis Etienne DT Davon Hamilton WR Zay Jones ED Josh Allen WR Christian Kirk ED Dawuane Smoot WR Laviska Shenault Jr. LB Foye Oluokun TE Evan Engram LB Shaq Quarterman LT Cam Robinson CB Shaq Griffin LG Ben Bartch CB Tyson Campbell C Tyler Shatley Nickel Tre Herndon RG Brandon Scherff S Andrew Wingard RT Jawaan Taylor S Rayshawn Jenkins

Team overview

GM Brett Veach HC Andy Reid OC Eric Bieniemy DC Steve Spagnuolo 2021 Record 12-5 Final Elo 1st Draft Capital Rank: 9th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 0% WR 9% TE 2% OT 4% OG 2% OC 7% CB 7% S 10% ED 14% DI 12% LB 19% RB 13%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 None – – 2020 Clyde Edwards-Helaire 75.6 985 2019 None – – 2018 None – – 2017 Patrick Mahomes 94.3 7898

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit WR Skyy Moore Danny Gray RT Tyler Smith Matt Waletzko ED Arnold Ebiketie Michael Clemons

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 29, 30 2 50, 62 3 94, 103 4 121, 135 5 N/A 6 N/A 7 233, 243, 251, 259

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Patrick Mahomes DT Derrick Nnadi RB Clyde Edwards-Helaire DT Chris Jones WR Marquez Valdes-Scantling ED Frank Clark WR Mecole Hardman ED Michael Danna WR JuJu Smith-Schuster LB Nick Bolton TE Travis Kelce LB Willie Gay Jr. LT Orlando Brown Jr. CB Rashad Fenton LG Joe Thuney CB L'Jarius Sneed C Creed Humphrey Nickel DeAndre Baker RG Trey Smith S Justin Reid RT Lucas Niang S Juan Thornhill

Team overview

GM Dave Ziegler HC Josh McDaniels OC Mick Lombardi DC Patrick Graham 2021 Record 10-7 Final Elo 16th Draft Capital Rank: 31st

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 0% WR 15% TE 1% OT 11% OG 9% OC 0% CB 17% S 11% ED 19% DI 5% LB 5% RB 6%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Alex Leatherwood 45.5 1181 2020 Henry Ruggs 62.3 915 2020 Damon Arnette 36.1 404 2019 Clelin Ferrell 64.3 1382 2019 Josh Jacobs 90.4 1753 2019 Johnathan Abram 43.5 1859 2018 Kolton Miller 71.2 4204 2017 Gareon Conley 67.1 1683

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit OL Darian Kinnard Thayer Munford S Bryan Cook Yusuf Corker DI Matthew Butler John Ridgeway

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 N/A 2 N/A 3 86 4 126 5 164, 165 6 N/A 7 227

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Derek Carr DT Bilal Nichols RB Josh Jacobs DT Johnathan Hankins WR Davante Adams ED Maxx Crosby WR Bryan Edwards ED Chandler Jones SWR Hunter Renfrow LB Denzel Perryman TE Darren Waller LB Divine Deablo LT Kolton Miller CB Rock Ya-Sin LG Denzelle Good CB Trayvon Mullen C Andre James Slot Nate Hobbs RG Alex Leatherwood S Trevon Moehrig RT Brandon Parker S Johnathan Abram

Team overview

GM Tom Telesco HC Brandon Staley OC Joe Lombardi DC Renaldo Hill 2021 Record 9-8 Final Elo 19th Draft Capital Rank: 20th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 17% WR 5% TE 4% OT 14% OG 1% OC 1% CB 5% S 16% ED 8% DI 11% LB 13% RB 4%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Rashawn Slater 83.6 1116 2020 Justin Herbert 89.8 2287 2019 Jerry Tillery 38.2 1959 2018 Derwin James 90.1 2429 2017 Mike Williams 80.9 3500

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit OL Bernhard Raimann Zachary Thomas LB Quay Walker Channing Tindall WR Chris Olave Danny Gray

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 17 2 N/A 3 79 4 123 5 160 6 195, 214 7 236, 254, 255, 260

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Justin Herbert DT Austin Johnson RB Austin Ekeler DT Sebastian Joseph-Day WR Mike Williams ED Joey Bosa WR Keenan Allen ED Khalil Mack WR Jalen Guyton LB Kenneth Murray TE Gerald Everett LB Drue Tranquill LT Rashawn Slater CB Michael Davis LG Matt Feiler CB J.C. Jackson C Corey Linsley Nickel Asante Samuel Jr. RG Brenden Jaimes S Nasir Adderley RT Trey Pipkins S Derwin James

Team overview

GM Les Snead HC Sean McVay OC Liam Coen DC Raheem Morris 2021 Record 12-5 Final Elo 2nd Draft Capital Rank: 30th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 0% WR 14% TE 5% OT 9% OG 3% OC 3% CB 7% S 12% ED 13% DI 7% LB 10% RB 15%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 None – – 2020 None – – 2019 None – – 2018 None – – 2017 None – –

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit CB N/A DaRon Bland ED N/A Myjai Sanders OG N/A Logan Bruss

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 N/A 2 N/A 3 104 4 142 5 175 6 211, 212, 218 7 238, 253

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Matthew Stafford DT Aaron Donald RB Cam Akers NT Greg Gaines WR Allen Robinson ED Leonard Floyd WR Van Jefferson ED Terrell Lewis SWR Cooper Kupp LB Ernest Jones TE Tyler Higbee LB Bobby Wagner LT Joseph Noteboom CB Jalen Ramsey LG David Edwards CB Robert Rochell C Brian Allen Nickel David Long Jr. RG Bobby Evans S Jordan Fuller RT Rob Havenstein S Taylor Rapp

Team overview

GM Chris Grier HC Mike McDaniel OC Frank Smith DC Josh Boyer 2021 Record 9-8 Final Elo 16th Draft Capital Rank: 32nd

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 12% WR 12% TE 8% OT 16% OG 4% OC 0% CB 6% S 16% ED 9% DI 12% LB 3% RB 3%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Jaylen Waddle 78.3 903 2021 Jaelan Phillips 53.7 603 2020 Tua Tagovailoa 68.2 1347 2020 Austin Jackson 49.9 1944 2020 Noah Igbinoghene 38 364 2019 Christian Wilkins 76.2 2101 2018 Minkah Fitzpatrick 74.3 4227 2017 Charles Harris 66.7 2432

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit LB Brandon Smith Malcolm Rodriquez S Kerby Joseph Markquese Bell ED Deangelo Malone Amare Barno

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 N/A 2 N/A 3 102 4 125 5 N/A 6 N/A 7 224, 247

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Tua Tagovailoa DT Christian Wilkins RB Chase Edmonds DT Zach Sieler WR Tyreek Hill ED Andrew Van Ginkel WR Jaylen Waddle ED Emmanuel Ogbah WR Cedrick Wilson LB Jerome Baker TE Mike Gesicki LB Elandon Roberts LT Terron Armstead CB Xavien Howard LG Connor Williams CB Byron Jones C Michael Deiter Nickel Nik Needham RG Robert Hunt S Jevon Holland RT Liam Eichenberg S Brandon Jones

Team overview

GM Kwesi Adofo-Mensah HC Kevin O'Connell OC Wes Phillips DC Ed Donatell 2021 Record 8-9 Final Elo 21st Draft Capital Rank: 13th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 4% WR 11% TE 7% OT 13% OG 10% OC 9% CB 18% S 4% ED 10% DI 3% LB 7% RB 4%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Christian Darrisaw 71.9 652 2020 Justin Jefferson 91.6 1899 2019 Garrett Bradbury 59.7 3078 2018 Mike Hughes 66.8 1526 2017 None – –

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit CB Trent McDuffie Cordale Flott OG Zion Johnson Logan Bruss WR Garrett Wilson Kyle Phillips

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 12 2 46 3 77 4 N/A 5 156 6 184, 191, 192 7 250

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Kirk Cousins DT Dalvin Tomlinson RB Dalvin Cook DT Harrison Phillips WR Justin Jefferson ED Danielle Hunter WR Adam Thielen ED Za'Darius Smith WR K.J. Osborn LB Eric Kendricks TE Irv Smith Jr. LB Jordan Hicks LT Christian Darrisaw CB Cameron Dantzler LG Ezra Cleveland CB Patrick Peterson C Garrett Bradbury Nickel Chandon Sullivan RG Wyatt Davis S Harrison Smith RT Brian O'Neil S Camryn Bynum

Team overview

GM Bill Belichick HC Bill Belichick OC None DC None 2021 Record 10-7 Final Elo 11th Draft Capital Rank: 15th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 13% WR 8% TE 6% OT 13% OG 3% OC 0% CB 12% S 6% ED 10% DI 8% LB 8% RB 12%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Mac Jones 80.4 1124 2020 None – – 2019 N'Keal Harry 63.4 1175 2018 Isaiah Wynn 79.7 2119 2018 Sony Michel 76.8 1668 2017 None – –

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit CB Andrew Booth Jr. Damarri Mathis LB Devin Lloyd Mike Rose IOL Zion Johnson Lecitus Smith

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 21 2 54 3 85 4 127 5 158, 170 6 200, 210 7 –

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Mac Jones DT Christian Barmore RB Damien Harris DT Davon Godchaux WR Nelson Agholor ED Matthew Judon WR DeVante Parker ED Josh Uche SWR Jakobi Meyers LB Ja'Whaun Bentley TE Hunter Henry LB Mack Wilson LT Isaiah Wynn CB Jalen Mills LG Michael Onwenu CB Malcolm Butler C David Andrews Nickel Jonathan Jones RG James Ferentz S Devin McCourty RT Trent Brown S Kyle Dugger

Team overview

GM Mickey Loomis HC Dennis Allen OC Pete Carmichael DC Ryan Nielsen / Kris Richard 2021 Record 9-8 Final Elo 12th Draft Capital Rank: 12th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 4% WR 5% TE 5% OT 4% OG 14% OC 8% CB 11% S 3% ED 31% DI 0% LB 12% RB 1%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Payton Turner 64.6 144 2020 Cesar Ruiz 55.3 1975 2018 Marcus Davenport 87 1875 2017 Marshon Lattimore 83.6 4802 2017 Ryan Ramczyk 90.7 5244

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit WR Chris Olave Erik Ezukanma LT Trevor Penning Rasheed Walker S Kyle Hamilton Tycen Anderson

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 16, 19 2 49 3 98 4 120 5 161 6 194 7 –

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Jameis Winston DT David Onyemata RB Alvin Kamara DT Shy Tuttle WR Michael Thomas ED Cameron Jordan WR Marquez Callaway ED Marcus Davenport WR Tre'Quan Smith LB Demario Davis TE Nick Vannett LB Pete Werner LT James Hurst CB Marshon Lattimore LG Andrus Peat CB Paulson Adebo C Erik McCoy Nickel Chauncey Gardner-Johnson RG Cesar Ruiz S Marcus Maye RT Ryan Ramczyk S Daniel Sorenson

Team overview

GM Joe Schoen HC Brian Daboll OC Mike Kafka DC Don Martindale 2021 Record 4-13 Final Elo 28th Draft Capital Rank: 2nd

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 13% WR 8% TE 0% OT 15% OG 6% OC 0% CB 12% S 7% ED 11% DI 12% LB 2% RB 14%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Kadarius Toney 72.8 302 2020 Andrew Thomas 71.7 1778 2019 Daniel Jones 75.3 2358 2019 Dexter Lawrence – – 2019 Deandre Baker – – 2018 Saquon Barkley 80 2162 2017 Evan Engram 63.3 3258

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit ED Kayvon Thibodeaux Alex Wright TE Greg Dulcich Grant Calcaterra OT Evan Neal Braxton Jones

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 5, 7 2 36 3 67, 81 4 112 5 147 6 173 7 182

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Daniel Jones DT Dexter Lawrence RB Saquon Barkley DT Leonard Williams WR Kenny Golladay ED Azeez Ojulari WR Sterling Shepard ED Quincy Roche WR Kadarius Toney LB Blake Martinez TE Ricky Seals-Jones LB Tae Crowder LT Andrew Thomas CB James Bradberry LG Max Garcia CB Adoree' Jackson C Jon Feliciano Nickel Darnay Holmes RG Mark Glowinski S Xavier McKinney RT Matt Peart S Julian Love

Team overview

GM Joe Douglas HC Robert Saleh OC Mike LaFleur DC Jeff Ulbrich 2021 Record 4-13 Final Elo 30th Draft Capital Rank: 1st

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 29% WR 9% TE 3% OT 13% OG 8% OC 0% CB 4% S 4% ED 5% DI 17% LB 3% RB 4%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Zach Wilson 59.3 741 2021 Alijah Vera-Tucker 66.8 1027 2020 Mekhi Becton 74.6 739 2019 Quinnen Williams 74.4 1712 2018 Sam Darnold 60.9 3160 2017 Jamal Adams 84.4 4905

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit LB Devin Lloyd Christian Harris WR Drake London John Metchie DI Travis Jones Matt Henningsen

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 4, 10 2 35, 38 3 69 4 11, 117 5 146, 163 6 – 7 –

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Zach Wilson DT Sheldon Rankins RB Michael Carter DT Quinnen Williams WR Corey Davis ED Carl Lawson WR Elijah Moore ED John Franklin-Myers WR Braxton Berrios LB C.J. Mosley TE C.J. Uzomah LB Jamien Sherwood LT Mekhi Becton CB Bryce Hall LG Laken Tomlinson CB D.J. Reed Jr. C Connor McGovern Nickel Michael Carter II RG Alijah Vera-Tucker S Ashtyn Davis RT George Fant S Jordan Whitehead

Team overview

GM Howie Roseman HC Nick Sirianni OC Shane Steichen DC Jonathan Gannon 2021 Record 9-8 Final Elo 12th Draft Capital Rank: 6th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 7% WR 34% TE 6% OT 14% OG 9% OC 0% CB 4% S 2% ED 6% DI 5% LB 6% RB 7%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 DeVonta Smith 77.7 982 2020 Jalen Reagor 58.6 1315 2019 Andre Dillard 65.4 678 2018 None – – 2017 Derek Barnett 66.6 2798

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit CB Andrew Booth Jr. Jalyn Armour-Davis LB Devin Lloyd Christian Harris WR Chris Olave Khalil Shakir

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 15, 18 2 51 3 83, 101 4 124 5 154, 162, 166 6 7 237

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Jalen Hurts DT Javon Hargrave RB Miles Sanders DT Fletcher Cox WR DeVonta Smith ED Brandon Graham WR Jalen Reagor ED Haason Reddick WR Zach Pascal LB T.J. Edwards TE Dallas Goedert LB Davion Taylor LT Jordan Mailata CB Zech McPhearson LG Isaac Seumalo CB Darius Slay C Jason Kelce Nickel Avonte Maddox RG Brandon Brooks S K'Von Wallace RT Lane Johnson S Anthony Harris

Team overview

GM Kevin Colbert HC Mike Tomlin OC Matt Canada DC Teryl Austin 2021 Record 9-7- 1 Final Elo 28th Draft Capital Rank: 19th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 4% WR 16% TE 7% OT 6% OG 3% OC 3% CB 5% S 12% ED 4% DI 4% LB 19% RB 17%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Najee Harris 69.6 1008 2020 None – – 2019 Devin Bush 48.5 1962 2018 Terrell Edmunds 66.2 4131 2017 T.J. Watt 91.6 4377

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit OL Trevor Penning Daniel Faalele QB Malik Willis Carson Strong S Lewis Cine Tycen Anderson

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 20 2 52 3 84 4 138 5 N/A 6 208 7 225, 241

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Mitch Trubisky DT Dameron Heyward RB Najee Harris DT Stephon Tuitt WR Diontae Johnson ED T.J. Watt WR Chase Claypool ED Alex Highsmith WR Anthony Miller LB Devin Bush TE Pat Freiermuth LB Myles Jack LT Dan Moore Jr. CB Levi Wallace LG Kevin Dotson CB Ahkello Witherspoon C James Daniels Nickel Cameron Sutton RG Kendrick Green S Minkah Fitzpatrick RT Chukwuma Okorafor S Karl Joseph

Team overview

GM John Lynch HC Kyle Shanahan OC None DC DeMeco Ryans 2021 Record 10-7 Final Elo 6th Draft Capital Rank: 28th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 15% WR 21% TE 2% OT 14% OG 6% OC 0% CB 5% S 4% ED 16% DI 11% LB 4% RB 3%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Trey Lance 59.9 179 2020 Javon Kinlaw 52.2 696 2020 Brandon Aiyuk 81 1791 2019 Nick Bosa 90.8 1963 2018 Mike McGlinchey 78.3 3567 2017 Solomon Thomas 49.8 2468 2017 Reuben Foster 67.3 890

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit OG Dylan Parham Chris Paul DI Phidarian Mathis Otito Ogbonnia S Nick Cross J.T. Woods

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 N/A 2 61 3 93,105 4 134 5 172 6 187, 220, 221 7 262

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Trey Lance DT Javon Kinlaw RB Elijah Mitchell DT Arik Armstead WR Debo Samuel ED Nick Bosa WR Brandon Aiyuk ED Dee Ford WR Jauan Jennings LB Fred Warner TE George Kittle LB Dre Greenlaw LT Trent Williams CB Charvarius Ward LG Aaron Banks CB Emmanuel Mosely C Alex Mack Nickel Ambry Thomas RG Daniel Brunskill S Jimmie Ward RT Mike McGlinchey S George Odum

Team overview

GM John Schneider HC Pete Carroll OC Shane Waldron DC Clint Hurtt 2021 Record 7-10 Final Elo 22nd Draft Capital Rank: 8th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 1% WR 15% TE 5% OT 1% OG 9% OC 0% CB 13% S 0% ED 17% DI 11% LB 16% RB 13%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 None – – 2020 Jordyn Brooks 55.2 1511 2019 L.J. Collier 53 956 2018 Rashaad Penny 78.2 627 2017 None – –

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit QB Malik Willis Carson Strong OT Charles Cross Kellen Diesch CB Sauce Gardner Martin Emerson

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 9 2 40, 41 3 72 4 109 5 152, 153 6 N/A 7 229

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Drew Lock DT Shelby Harris RB Chris Carson DT Poona Ford WR D.K. Metcalf ED Darrell Taylor WR Tyler Lockett ED Uchenna Nwosu WR Dee Eskridge LB Jordyn Brooks TE Noah Fant LB Nick Bellore LT Stone Forsythe CB Sidney Jones LG Damien Lewis CB Tre Brown C Austin Blythe Nickel Ugo Amadi RG Gabe Jackson S Quandre Diggs RT Jake Curhan S Jamal Adams

Team overview

GM Jason Licht HC Todd Bowles OC Byron Leftwich DC None 2021 Record 13-4 Final Elo 5th Draft Capital Rank: 25th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 4% WR 5% TE 0% OT 11% OG 3% OC 2% CB 17% S 9% ED 9% DI 13% LB 18% RB 9%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Joe Tryon-Shoyinka 50.9 608 2020 Tristan Wirfs 87.5 2537 2019 Devin White 38.8 3245 2018 Vita Vea 84.9 2199 2017 O.J. Howard 67.1 2353

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit LG Zion Johnson Marquis Hayes DT Travis Jones Kalia Davis RB Breece Hall Kyren Williams

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 27 2 60 3 91 4 133 5 N/A 6 N/A 7 248, 261

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Tom Brady DT Vita Vea RB Leonard Fournette DT William Gholston WR Mike Evans ED Joe Tryon-Shoyinka WR Chris Godwin ED Shaq Barrett WR Russell Gage LB Lavonte David TE Cameron Brate LB Devin White LT Donovan Smith CB Carlton Davis LG Robert Hainsey CB Jamel Dean C Ryan Jensen Nickel Sean Murphy-Bunting RG Shaq Mason S Antoine Winfield RT Tristan Wirfs S Mike Edwards

Team overview

GM Jon Robinson HC Mike Vrabel OC Todd Downing DC Shane Bowen 2021 Record 12-5 Final Elo 10th Draft Capital Rank: 26th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 1% WR 10% TE 0% OT 15% OG 4% OC 0% CB 20% S 5% ED 11% DI 13% LB 16% RB 4%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Caleb Farley 45.7 60 2020 Isaiah Wilson N/A 3 2019 Jeffery Simmons 79.7 2289 2018 Rashaan Evans 49.2 2995 2017 Corey Davis 79.5 3552 2017 Adoree' Jackson 84 3934

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit OL Zion Johnson Ed Ingram WR Treylon Burks Alec Pierce DT Devonte Wyatt Neil Farrell Jr.

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 26 2 N/A 3 90 4 134, 143 5 169 6 204, 219 7 N/A

Current starting lineup

O Projection D Projection QB Ryan Tannehill DT Jeffery Simmons RB Derrick Henry DT Denico Autry WR A.J. Brown ED Bud Dupree WR Robert Woods ED Harold Landry III WR Nick Westbrook-Ikhine LB Zach Cunningham TE Austin Hooper LB David Long LT Taylor Lewan CB Kristian Fulton LG Jamarco Jones CB Caleb Farley C Ben Jones Slot Elijah Molden RG Nate Davis S Kevin Byard RT Dillon Radunz S Amani Hooker

Team overview

GM Martin Mayhew HC Ron Rivera OC Scott Turner DC Jack Del Rio 2021 Record 7-10 Final Elo 24th Draft Capital Rank: 16th

Capital allocation percentage by position since 2018

QB 9% WR 9% TE 2% OT 7% OG 4% OC 3% CB 4% S 4% ED 25% DI 12% LB 11% RB 9%

Draft picks since 2017

Year Player Career Grade Snaps per Season 2021 Jamin Davis 46.8 581 2020 Chase Young 86.2 1311 2019 Dwayne Haskins 57.8 862 2019 Montez Sweat 75 1953 2018 Da'Ron Payne 70.4 3340 2017 Jonathan Allen 79.9 3309

Biggest needs

3 Biggest Needs Early Fit Late Fit LB Devin Lloyd Damone Clark QB Malik Willis Kaleb Eleby WR Drake London Justyn Ross

2022 Draft selections

Round 2022 Draft Selections (overall) 1 11 2 47 3 N/A 4 113 5 N/A 6 189 7 230, 240

Current starting lineup