College Football Week 1: Conference Teams of the Week and Player Awards

National

QB: Jaxson Dart, Ole Miss

RB: Ashton Jeanty, Boise State

WR: Tetairoa McMillan, Arizona

WR: Jaylin Noel, Iowa State

TE: Oronde Gadsden II, Syracuse

FLEX: WR Tre Harris, Ole Miss

LT: Jordan Hall, Liberty

LG: Jordan White, Liberty

C: Connor Tollison, Missouri

RG: Kwabena Asamoah, Rutgers

RT: Logan Brown, Kansas

EDGE: Dylan Stewart, South Carolina

EDGE: JJ Hawkins, Marshall

DI: Peyton Zdroik, Air Force

DI: Jahari Grant, USF

LB: Keaton Thomas, Baylor

LB: Dylan Rosiek, Illinois

CB: Trey Amos, OIe Miss

CB: Deshawn Pace, UCF

S: O.J. Burroughs, Kansas

S: Miles Scott, Illinois

Flex: CB Toriano Pride Jr, Missouri

SEC

QB: Jaxson Dart, Ole Miss

RB: Dylan Sampson, Tennessee

WR: Tre Harris, Ole Miss

WR: Ryan Williams, Alabama

TE: Caden Prieskorn, Ole Miss

Flex: WR Kevin Coleman, Mississippi State

LT: Fernando Carmona, Arkansas

LG: Dillon Wade, Auburn

C: Connor Tollison, Missouri

RG: Joshua Braun, Arkansas

RT: Keyshawn Blackstock, Arkansas

EDGE: Dylan Stewart, South Carolina

EDGE: Jalen McLeod, Auburn

DI: Deone Walker, Kentucky

DI: Tonka Hemingway, South Carolina

LB: Chris Paul Jr., Ole Miss

LB: Jihaad Campbell, Alabama

CB: Trey Amos, Ole Miss

CB: Toriano Pride Jr., Missouri

S: Robert Spears-Jennings, Oklahoma

S: Keon Sabb, Alabama

Flex: CB Jalon Kilgore, South Carolina

Big Ten

QB: Hudson Card, Purdue

RB: Jonah Coleman, Washington

WR: Tai Felton, Maryland

WR: Isaiah Neyor, Nebraska

TE: Max Klare, Purdue

Flex: WR Harrison Wallace III, Penn State

LT: Carter Smith, Indiana

LG: Mahamane Moussa, Purdue

C: Gus Zilinskas, Rutgers

RG: Kwabena Asamoah, Rutgers

RT: Marcus Mbow, Purdue

EDGE: Matayo Uiagalelei, Oregon

EDGE: Isaiah Ward, Washington

DI: Tyleik Williams, Ohio State

DI: Derrick Harmon, Oregon

LB: Dylan Rosiek, Illinois

LB: Kain Medrano, UCLA

CB: Eric Rogers, Rutgers

CB: Brandon Johnson, Oregon

S: Miles Scott, Illinois

S: Lathan Ransom, Ohio State

Flex: CB A.J. Harris, Penn State

Big 12

QB: Shedeur Sanders, Colorado

RB: DJ Giddens, Kansas State

WR: Tetairoa McMillan, Arizona

WR: Jaylin Noel, Iowa State

TE: Joe Royer, Cincinnati

Flex: WR Josh Kelly, Texas Tech

LT: Bryce Cabeldue, Kansas

LG: Michael Ford Jr., Kansas

C: Bryce Foster, Kansas

RG: Luke Kandra, Cincinnati

RT: Logan Brown, Kansas

EDGE: Brendan Mott, Kansas State

EDGE: Devean Deal, Kansas State

DI: Jackie Marshall, Baylor

DI: Ricky Barber, UCF

LB: Keaton Thomas, Baylor

LB: Keyshaun Elliott, Arizona State

CB: CB Braeden Marshall, UCF

CB: Mello Dotson, Kansas

S: O.J. Burroughs, Kansas

S: Beau Freyler, Iowa State

Flex: Deshawn Pace, UCF

ACC

QB: Cam Ward, Miami

RB: Demond Claiborne, Wake Forest

WR: Kevin Concepcion, NC State

WR: Malik Rutherford, Georgia Tech

TE: Oronde Gadsden II, Syracuse

Flex: WR Ja'Corey Brooks, Louisville

LT: Anthony Belton, NC State

LG: Savion Byrd, SMU

C: Luke Petitbon, Wake Forest

RG: Bastian Swinney, California

RT: Jordan Williams, Georgia Tech

EDGE: Jahfari Harvey, SMU

EDGE: Ryan McCulloch, California

DI: Jared Harrison-Hunte, SMU

DI: Aidan Keanaaina, California

LB: Cade Uluave, California

LB: Brandon George, Pittsburgh

CB: Marcus Harris, California

CB: Alijah Huzzie, North Carolina

S: Antonio Clary, Virginia

S: Mishael Powell, Miami

Flex: CB Corey Thornton, Louisville

Group of Five

QB: Ethan Hampton, Northern Illinois

RB: Ashton Jeanty, Boise State

WR: Damon Ward, North Texas

WR: Jamaal Pritchett, South Alabama

TE: Grayson Barnes, Northern Illinois

Flex: WR Nick Nash, San Jose State

LT: Jordan Hall, Liberty

LG: Jordan White, Liberty

C: Brady Small, Army

RG: Paolo Gennarelli, Army

RT: Alex Harkey, Texas State

EDGE: JJ Hawkins, Marshall

EDGE: Mike Green, Marshall

DI: Peyton Zdroik, Air Force

DI: Jahari Grant, USF

LB: Mac Harris, USF

LB: Jordan Kwiatkowski, Central Michigan

CB: Chris Johnson, San Diego State

CB: Cam Chadwick, UConn

S: Jalen Catalon, UNLV

S: Jimmy Wyrick, UTSA

Flex: CB David Houston, Sam Houston

Offensive Player of the Week: WR: Tetairoa McMillan, Arizona

McMillan's 304 receiving yards and four touchdowns on 10 catches certainly warrant Offensive Player of the Week honors. He earned an elite 93.4 PFF overall grade for the effort.

Defensive Player of the Week: EDGE Dylan Stewart, South Carolina

Stewart notched three sacks and four pressures overall to pair with two forced fumbles. That resulted in a 97.4 PFF overall grade.

Offensive Line of the Week: Auburn Tigers

Auburn didn’t allow a single quarterback pressure against Alabama A&M, which earned the unit a 94.1 PFF pass-blocking grade.