Fantasy Football Utilization Report: Player usage and performance for all 32 teams ahead of Week 6

• A week of big names returning: Jonathan Taylor, Cooper Kupp and Jameson Williams made their season debuts and produced mixed results.

• Two backup running backs on the rise: Two running backs have taken significant playing time from the starters on their teams in the past two weeks.

Volume is king in fantasy football, and this report will help you understand which players are due more or less according to their roles. It is a great way to know who is overperforming (sell high) and underperforming (buy low) based on historical data tied to metrics we know drive volume.

Overall offense: Which teams are enabling winning volume and efficiency across game scripts

Which teams are enabling winning volume and efficiency across game scripts Quarterbacks: How involved is each quarterback in the running game and who is unlocking upside for their weapons

How involved is each quarterback in the running game and who is unlocking upside for their weapons Running backs: Which backs are handling early downs, short-yardage and passing downs

Which backs are handling early downs, short-yardage and passing downs Tight ends: Who is running enough routes and meeting critical target rate thresholds

Who is running enough routes and meeting critical target rate thresholds Receivers: Which receivers are in the most routes and operating broadly within the offense

WEEK 5 TAKEAWAYS

• Ezekiel Elliott breaks even with Rhamondre Stevenson: The two running backs were close to even in offensive snaps and rushing attempts in Week 5.

• Jonathan Taylor has a quiet return: Taylor only ran the ball six times for 18 yards and caught a 16-yard pass in his return to the Colts.

• Breece Hall has the best game of his career: Hall ran the ball a career-high 22 times and averaged 8.0 yards per carry in the Jets’ road victory.

• Chuba Hubbard out-snaps Miles Sanders again: Hubbard just barely played more offensive snaps than Sanders for a second straight week.

• Isiah Pacheco’s increased role continues: Pacheco played well over 50% of offensive snaps for the second straight week.

• Cooper Kupp shines in his return: Kupp returned from injured reserve to catch eight passes for 118 yards.

• Jameson Williams makes his season debut: The Lions also played without Amon-Ra St. Brown and Josh Reynolds wasn’t 100%, giving Detroit a heavy rotation of wide receivers.

• Monitor Tyreek Hill’s health: Hill played significantly less than usual and was seen limping off the field late.

• Kyle Pitts has his best game of the season: Pitts caught seven of the 10 passes thrown his way for 87 yards.

• Chigoziem Okonkwo finally receives a significant number of targets: The Titans sleeper tight end was thrown at eight times, but that only led to five receptions for 33 yards.

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Cardinals 59.0 59.4 58.5 58.6 50.0 59.0 10.0 5.9 40.0 4.00

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Joshua Dobbs Cardinals 174 6.3 73.6 2.4 3.7 8.3 5.2 25.9 74.1

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % James Conner Cardinals 179 42.5 66.7 25.0 68 5.4 3.51 23.5 55.9 71 11.4 -2.0 3 0.42 26.7 Emari Demercado Cardinals 88 22.7 50.0 15.8 14 3.4 3.00 14.3 10.2 53 13.1 3.3 5 0.75 23.3 Keaontay Ingram Cardinals 22 59.1 0.0 0.0 12 1.3 1.58 0.0 10.2 6 14.3 -4.0 1 1.33 30.0

Wide receiver & tight ends

Name Team POS Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Marquise Brown Cardinals WR 164 30.9 20.0 31.8 43 12.0 7.4 18.4 20.9 1.83 Zach Ertz Cardinals TE 142 27.2 41.2 16.7 34 7.2 8.3 56.8 2.9 1.03 Michael Wilson Cardinals WR 132 16.8 16.7 34.8 19 15.9 6.3 29.4 31.6 1.93 Rondale Moore Cardinals WR 129 15.2 7.1 4.4 16 3.2 8.3 69.3 6.3 0.63 Trey McBride Cardinals TE 49 20.9 16.7 0.0 9 7.9 0.0 15.3 11.1 1.61 Geoff Swaim Cardinals TE 25 7.7 25.0 0.0 3 2.0 33.3 2.1 0.0 0.88 Zach Pascal Cardinals WR 29 23.1 28.6 0.0 6 5.2 0.0 29.4 16.7 0.66 Greg Dortch Cardinals WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Falcons 56.5 54.7 54.5 59.7 42.9 64.4 11.2 5.8 28.6 5.36

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Desmond Ridder Falcons 181 6.9 72.3 2.4 5.2 7.8 8.8 44.4 55.6

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Bijan Robinson Falcons 229 38.4 33.3 34.4 67 5.4 3.34 31.3 46.6 128 20.2 -1.5 39 1.14 11.9 Tyler Allgeier Falcons 126 54.0 60.0 50.0 62 3.1 2.68 22.6 43.5 46 19.6 -1.0 0 0.70 22.2 Keith Smith Falcons 69 1.5 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 8 7.7 20.0 2 0.00 50.0 Cordarrelle Patterson Falcons 6 16.7 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 6 16.7 1.0 0 0.00 0.0 Godwin Igwebuike Falcons 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team POS Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Drake London Falcons WR 164 23.0 43.8 28.6 31 10.9 5.6 17.2 19.4 1.24 Kyle Pitts Falcons TE 152 24.6 11.8 14.3 30 12.1 0.0 59.7 16.7 1.37 Mack Hollins Falcons WR 117 18.3 9.1 15.4 17 16.2 0.0 26.4 35.3 1.22 Jonnu Smith Falcons TE 116 24.1 21.4 29.4 27 7.3 8.7 56.2 3.7 2.12 MyCole Pruitt Falcons TE 17 6.3 0.0 0.0 2 1.5 0.0 15.2 0.0 1.88 KhaDarel Hodge Falcons WR 41 10.8 0.0 0.0 4 7.5 0.0 16.3 0.0 1.10 Scott Miller Falcons WR 35 6.7 0.0 0.0 2 -4.0 0.0 54.1 0.0 0.29 Parker Hesse Falcons TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 John FitzPatrick Falcons TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Ravens 55.6 57.8 56.5 46.9 46.2 64.4 11.8 5.5 30.5 3.39

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Lamar Jackson Ravens 178 7.2 80.3 5.9 3.6 8.3 8.4 40.4 59.6

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Gus Edwards Ravens 145 40.0 50.0 14.3 56 4.3 2.46 23.2 36.8 52 3.9 -2.0 1 0.02 26.4 Patrick Ricard Ravens 115 0.9 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 22 3.5 1.0 2 0.00 35.1 Justice Hill Ravens 98 36.7 33.3 10.5 29 4.0 2.93 34.5 15.4 48 13.2 -3.0 4 0.52 26.0 Melvin Gordon III Ravens 39 41.0 0.0 22.2 13 4.1 2.62 15.4 9.6 15 21.4 5.3 0 3.07 23.8 J.K. Dobbins Ravens 28 35.7 100.0 0.0 8 2.8 2.75 12.5 5.9 14 16.7 0.0 1 1.07 11.1 Kenyan Drake Ravens 12 25.0 0.0 0.0 1 0.0 4.00 0.0 0.7 9 42.9 -1.7 0 3.44 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Zay Flowers Ravens WR 172 29.8 33.3 20.8 39 8.8 6.5 30.3 20.5 1.84 Mark Andrews Ravens TE 133 26.2 35.7 31.8 28 7.0 16.7 79.3 0.0 1.69 Nelson Agholor Ravens WR 103 21.5 20.0 26.3 17 13.4 6.7 60.7 17.6 1.65 Rashod Bateman Ravens WR 82 19.1 10.0 16.7 12 10.4 11.1 20.7 16.7 0.82 Odell Beckham Jr. Ravens WR 83 17.2 30.0 6.3 11 12.2 0.0 5.4 18.2 0.95 Isaiah Likely Ravens TE 45 11.4 0.0 0.0 4 7.3 25.0 44.4 0.0 0.71 Devin Duvernay Ravens WR 45 21.2 0.0 33.3 7 12.0 0.0 51.1 42.9 0.18 Charlie Kolar Ravens TE 5 25.0 0.0 0.0 1 12.0 100.0 40.0 0.0 0.00 Laquon Treadwell Ravens WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Tylan Wallace Ravens WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Bills 61.8 68.3 68.4 54.7 40.0 63.4 10.8 5.9 50.0 9.26

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Josh Allen Bills 196 8.0 82.8 5.5 2.9 8.7 4.6 60.0 40.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % James Cook Bills 180 41.7 33.3 33.3 61 4.8 3.10 23.0 53.2 101 17.9 1.8 13 1.39 12.5 Latavius Murray Bills 79 32.9 100.0 0.0 19 4.4 1.68 31.6 13.5 50 17.8 0.1 13 0.98 11.9 Damien Harris Bills 54 44.4 50.0 0.0 22 4.2 2.82 36.4 14.4 15 10.5 0.0 3 1.07 33.3 Reggie Gilliam Bills 39 2.6 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 11 10.0 1.0 6 0.00 15.4

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Gabe Davis Bills WR 173 18.3 13.0 30.8 26 16.5 10.0 17.4 38.5 1.85 Stefon Diggs Bills WR 179 32.7 42.9 25.9 49 11.7 2.5 31.9 10.2 2.91 Dawson Knox Bills TE 130 14.9 23.5 5.3 18 7.0 21.4 47.0 11.1 0.58 Dalton Kincaid Bills TE 133 16.7 12.5 6.7 18 4.2 0.0 56.3 0.0 0.89 Trent Sherfield Bills WR 43 17.5 16.7 14.3 7 6.6 0.0 40.8 14.3 0.91 Khalil Shakir Bills WR 26 18.2 16.7 33.3 4 10.3 0.0 78.6 25.0 1.04 Deonte Harty Bills WR 54 29.6 40.0 23.1 13 7.9 0.0 60.3 15.4 1.85 Quintin Morris Bills TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Panthers 68.0 61.5 63.1 77.4 66.7 67.4 10.8 6.2 29.6 7.41

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Bryce Young Panthers 165 5.2 76.2 1.9 3.9 6.6 7.3 87.5 12.5 Andy Dalton Panthers 64 6.1 70.4 6.5 1.5 8.1 4.7 33.3 66.7

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Miles Sanders Panthers 186 40.9 60.0 15.2 61 3.1 2.13 14.8 56.9 106 22.8 0.8 4 0.76 10.9 Chuba Hubbard Panthers 141 33.3 0.0 22.7 35 4.4 3.49 37.1 28.4 78 16.3 -1.8 0 0.73 24.1

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Adam Thielen Panthers WR 210 28.9 50.0 30.6 46 7.7 0.0 71.6 4.3 1.88 DJ Chark Jr. Panthers WR 167 14.4 15.4 14.8 19 15.4 16.7 23.1 31.6 1.02 Jonathan Mingo Panthers WR 131 24.3 8.3 23.8 25 10.8 7.1 32.4 12.0 0.85 Hayden Hurst Panthers TE 145 15.4 33.3 10.3 18 6.7 0.0 48.1 0.0 0.69 Terrace Marshall Jr. Panthers WR 123 24.5 0.0 26.7 23 7.8 5.9 26.0 4.3 0.91 Tommy Tremble Panthers TE 46 5.4 20.0 0.0 2 10.0 0.0 45.1 0.0 0.35 Ian Thomas Panthers TE 38 13.8 25.0 0.0 4 7.3 0.0 10.6 25.0 0.95 Laviska Shenault Jr. Panthers WR 37 14.8 0.0 0.0 4 -3.8 0.0 39.0 0.0 0.76 Giovanni Ricci Panthers TE 5 25.0 0.0 0.0 1 -1.0 0.0 50.0 0.0 0.40 Ihmir Smith-Marsette Panthers WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Bears 61.1 60.3 60.0 61.7 66.7 61.2 10.6 5.8 39.6 9.43

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Justin Fields Bears 187 7.5 73.1 4.5 2.6 8.8 10.2 37.5 62.5

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Khalil Herbert Bears 180 33.9 25.0 7.1 51 5.3 3.57 23.5 39.3 84 20.0 0.1 7 1.00 16.3 Roschon Johnson Bears 92 39.1 75.0 42.9 25 4.9 1.88 24.0 22.3 51 24.5 0.2 4 1.14 20.9 Khari Blasingame Bears 57 14.0 0.0 0.0 8 3.3 3.00 0.0 6.3 18 6.3 3.0 2 0.00 29.6 D'Onta Foreman Bears 21 33.3 0.0 16.7 5 3.2 4.00 40.0 3.6 15 33.3 -0.3 3 0.53 6.3 Travis Homer Bears 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR DJ Moore Bears WR 179 26.2 23.5 21.4 34 15.1 3.6 14.7 38.2 2.97 Cole Kmet Bears TE 134 27.6 31.6 33.3 29 6.9 0.0 50.0 6.9 1.72 Darnell Mooney Bears WR 138 15.0 12.5 8.0 15 13.4 11.1 72.5 40.0 0.75 Chase Claypool Bears WR 90 19.1 20.0 16.7 12 14.0 20.0 19.1 25.0 0.57 Robert Tonyan Bears TE 41 20.7 0.0 14.3 6 5.0 0.0 45.5 0.0 0.68 Equanimeous St. Brown Bears WR 35 7.4 0.0 0.0 2 8.5 0.0 11.1 50.0 0.60 Marcedes Lewis Bears TE 6 5.9 0.0 0.0 1 -2.0 0.0 0.0 0.0 1.33 Tyler Scott Bears WR 41 15.2 66.7 0.0 5 9.6 0.0 28.6 20.0 0.49 Trent Taylor Bears WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Velus Jones Jr. Bears WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Bengals 67.9 66.8 66.0 70.5 58.3 63.0 11.2 5.6 26.8 5.36

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Joe Burrow Bengals 213 5.3 74.2 2.4 1.3 6.7 5.2 41.7 58.3

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Joe Mixon Bengals 236 41.1 45.5 0.0 84 3.9 2.44 23.8 83.7 121 13.2 -2.8 6 0.66 16.4 Trayveon Williams Bengals 55 12.7 0.0 0.0 5 4.0 2.60 20.0 3.3 30 8.8 -3.7 0 0.13 28.9 Chris Evans Bengals 9 33.3 0.0 0.0 2 6.0 3.00 0.0 1.1 4 20.0 -2.0 1 -0.25 33.3 Chase Brown Bengals 4 75.0 0.0 0.0 1 2.0 0.00 0.0 1.1 3 66.7 -4.5 0 -0.33 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Ja'Marr Chase Bengals WR 211 33.5 41.7 33.3 59 7.9 4.3 23.1 8.5 2.26 Tyler Boyd Bengals WR 194 19.8 9.1 50.0 32 6.4 4.2 89.7 3.1 0.86 Tee Higgins Bengals WR 137 26.6 60.0 0.0 30 12.3 20.0 15.3 16.7 0.94 Irv Smith Jr. Bengals TE 90 11.1 7.1 0.0 9 6.6 16.7 26.0 11.1 0.30 Drew Sample Bengals TE 38 4.4 0.0 0.0 2 -5.0 0.0 3.6 0.0 0.16 Trenton Irwin Bengals WR 71 17.7 6.7 0.0 11 9.5 0.0 32.4 9.1 1.08 Mitchell Wilcox Bengals TE 29 11.5 0.0 0.0 3 1.7 0.0 5.7 0.0 0.59 Tanner Hudson Bengals TE 49 14.6 0.0 33.3 6 7.0 0.0 40.4 0.0 0.98 Andrei Iosivas Bengals WR 25 9.5 0.0 0.0 2 13.0 0.0 22.2 0.0 0.36 Kwamie Lassiter II Bengals WR 2 100.0 0.0 0.0 1 -2.0 0.0 0.0 0.0 1.00 Charlie Jones Bengals WR 3 66.7 0.0 0.0 2 3.0 50.0 66.7 0.0 2.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Browns 57.5 60.4 61.3 51.6 40.0 71.3 12.8 5.6 29.4 9.80

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Deshaun Watson Browns 121 6.6 74.5 3.7 2.3 9.4 9.1 50.0 50.0 Dorian Thompson-Robinson Browns 43 3.4 61.3 0.0 10.9 8.8 9.3 75.0 25.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Jerome Ford Browns 147 40.8 100.0 25.0 50 3.7 3.68 14.0 38.8 79 18.1 3.2 10 0.97 11.3 Nick Chubb Browns 51 62.8 0.0 0.0 28 6.1 4.04 28.6 22.4 16 23.5 0.3 1 1.31 27.3 Kareem Hunt Browns 28 42.9 0.0 0.0 10 2.5 3.00 20.0 8.6 12 30.0 -0.7 0 1.83 20.0 Pierre Strong Jr. Browns 28 46.4 100.0 0.0 13 5.9 5.54 23.1 10.3 11 9.1 5.0 0 0.00 29.4

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Donovan Peoples-Jones Browns WR 140 12.4 0.0 20.0 13 11.5 0.0 34.7 7.7 0.54 Elijah Moore Browns WR 139 25.0 33.3 22.2 26 8.3 0.0 53.0 7.7 1.06 David Njoku Browns TE 127 17.1 14.3 9.1 18 3.2 0.0 39.7 0.0 1.09 Amari Cooper Browns WR 136 26.5 28.6 27.3 27 15.8 0.0 22.6 25.9 1.90 Harrison Bryant Browns TE 33 17.2 25.0 0.0 5 2.8 0.0 24.4 0.0 0.21 Jordan Akins Browns TE 21 14.3 0.0 0.0 3 1.0 0.0 30.4 0.0 0.95 Cedric Tillman Browns WR 19 23.1 100.0 0.0 3 17.3 0.0 36.8 66.7 0.26 David Bell Browns WR 19 28.6 0.0 40.0 4 5.5 25.0 65.0 0.0 1.42 Marquise Goodwin Browns WR 23 26.3 0.0 0.0 5 34.2 50.0 20.8 80.0 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Cowboys 55.2 66.7 61.7 51.2 38.9 66.0 10.4 6.4 44.2 7.69

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Dak Prescott Cowboys 176 6.6 78.4 3.5 2.7 7.1 5.1 33.3 66.7

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Tony Pollard Cowboys 223 44.8 41.7 34.6 81 4.2 2.75 23.5 54.6 105 18.3 0.0 6 0.91 21.3 Rico Dowdle Cowboys 52 57.7 66.7 50.0 25 3.8 2.60 20.0 17.7 22 30.0 -1.7 1 2.27 8.0 Hunter Luepke Cowboys 48 8.3 25.0 0.0 3 4.3 3.00 66.7 0.8 11 9.1 3.0 0 1.09 7.7 Deuce Vaughn Cowboys 46 52.2 100.0 0.0 19 2.1 1.63 5.3 12.3 17 25.0 -0.8 1 1.12 22.7

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target RZ Adj. target 2MIN Adj. target Targets aDOT DP Slot tgt. Deep tgt. YPRR CeeDee Lamb Cowboys WR 161 25.2 16.7 6.7 35 8.8 3.6 70.8 11.4 2.22 Michael Gallup Cowboys WR 142 17.9 11.1 28.6 22 10.8 6.3 6.0 18.2 1.26 Jake Ferguson Cowboys TE 110 26.0 40.0 50.0 27 4.9 13.0 31.0 3.7 1.59 Brandin Cooks Cowboys WR 112 19.4 12.5 13.3 19 12.6 0.0 28.8 15.8 0.65 Jalen Tolbert Cowboys WR 63 16.4 0.0 0.0 9 11.8 0.0 31.8 11.1 1.13 Luke Schoonmaker Cowboys TE 30 13.9 50.0 0.0 5 10.0 66.7 22.0 20.0 0.03 Peyton Hendershot Cowboys TE 39 5.9 16.7 0.0 2 10.0 50.0 52.2 0.0 0.08 KaVontae Turpin Cowboys WR 26 25.0 100.0 0.0 6 6.2 16.7 81.5 16.7 1.96 Sean McKeon Cowboys TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Jalen Brooks Cowboys WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Broncos 66.9 64.1 63.6 70.2 77.8 56.8 10.2 5.6 39.2 3.92

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Russell Wilson Broncos 190 7.4 78.3 5.2 3.4 8.3 7.9 66.7 33.3

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Samaje Perine Broncos 133 29.3 0.0 18.4 24 3.3 2.04 20.8 23.6 90 21.1 -0.1 7 1.87 12.7 Javonte Williams Broncos 89 55.1 50.0 0.0 38 3.6 2.34 15.8 41.6 40 34.2 -0.8 0 1.28 19.6 Jaleel McLaughlin Broncos 53 54.7 0.0 0.0 22 7.2 4.68 27.3 23.6 30 34.8 -2.5 3 1.53 3.0 Michael Burton Broncos 39 5.1 0.0 0.0 1 3.0 1.00 100.0 1.1 14 6.7 3.0 2 0.21 23.8

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Courtland Sutton Broncos WR 173 21.6 26.9 34.4 29 11.0 4.5 24.2 10.3 1.32 Adam Trautman Broncos TE 146 11.7 25.0 6.9 14 5.3 0.0 34.9 7.1 0.41 Jerry Jeudy Broncos WR 131 26.3 11.8 22.7 25 14.1 5.6 69.6 28.0 1.59 Brandon Johnson Broncos WR 105 13.8 20.0 11.1 11 11.6 11.1 18.6 27.3 1.16 Lil'Jordan Humphrey Broncos WR 53 11.9 15.4 0.0 5 9.2 0.0 75.0 0.0 0.49 Chris Manhertz Broncos TE 19 6.9 50.0 0.0 2 8.0 0.0 14.0 0.0 0.53 Marvin Mims Jr. Broncos WR 51 33.3 20.0 40.0 12 20.6 0.0 23.2 50.0 4.82 Nate Adkins Broncos TE 12 44.4 0.0 0.0 4 -0.5 0.0 14.3 0.0 1.58 Greg Dulcich Broncos TE 12 20.0 0.0 33.3 2 9.5 0.0 57.1 0.0 1.83 Phillip Dorsett Broncos WR 5 20.0 0.0 0.0 1 22.0 0.0 40.0 100.0 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Lions 50.8 54.6 52.5 45.1 26.7 66.2 11.4 5.8 40.4 5.26

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Jared Goff Lions 168 7.9 82.9 5.5 1.7 7.4 4.2 15.4 84.6

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % David Montgomery Lions 179 52.0 72.7 12.5 88 4.2 2.67 26.1 52.9 65 11.3 -0.8 2 0.72 23.0 Jahmyr Gibbs Lions 116 45.7 50.0 33.3 39 4.6 3.15 20.5 24.3 61 29.8 1.0 11 1.15 5.8 Craig Reynolds Lions 44 34.1 0.0 0.0 14 5.3 2.07 28.6 10.3 17 10.5 -3.5 3 -0.12 15.0 Jason Cabinda Lions 27 3.7 0.0 0.0 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 Zonovan Knight Lions 8 50.0 0.0 0.0 3 4.3 3.33 0.0 2.2 4 25.0 -5.0 0 2.00 20.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target RZ Adj. target 2MIN Adj. target Targets aDOT DP Slot tgt. Deep tgt. YPRR Sam LaPorta Lions TE 129 24.2 23.1 23.1 31 6.8 7.4 21.1 3.2 2.24 Amon-Ra St. Brown Lions WR 128 29.5 44.4 15.4 33 8.9 3.7 51.1 15.2 2.59 Josh Reynolds Lions WR 121 21.1 27.3 16.7 23 13.4 11.1 39.1 21.7 2.40 Brock Wright Lions TE 42 9.3 14.3 0.0 5 3.2 0.0 15.9 0.0 0.79 Marvin Jones Jr. Lions WR 79 11.1 20.0 12.5 8 7.8 20.0 29.9 0.0 0.37 Kalif Raymond Lions WR 72 23.7 33.3 25.0 14 13.4 0.0 50.7 35.7 2.28 Antoine Green Lions WR 19 6.7 0.0 0.0 1 1.0 0.0 50.0 0.0 0.11 Jameson Williams Lions WR 15 25.0 0.0 0.0 3 1.0 33.3 40.0 0.0 0.13 James Mitchell Lions TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Darrell Daniels Lions TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Dylan Drummond Lions WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Packers 63.5 61.1 59.6 67.3 45.5 57.6 11.2 5.1 33.9 10.71

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Jordan Love Packers 183 6.7 63.6 4.1 3.1 10.2 5.5 52.9 47.1

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % AJ Dillon Packers 170 39.4 50.0 15.0 64 3.0 2.44 18.8 58.3 86 7.4 -0.5 2 0.29 15.9 Patrick Taylor Packers 68 23.5 25.0 10.5 11 2.8 2.73 18.2 7.3 48 21.3 0.3 0 0.58 10.9 Aaron Jones Packers 46 37.0 100.0 0.0 14 4.2 2.29 21.4 12.5 28 25.0 -1.2 2 2.93 0.0 Emanuel Wilson Packers 11 54.6 0.0 0.0 5 2.2 0.40 0.0 5.2 5 20.0 1.0 0 1.20 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Romeo Doubs Packers WR 154 27.8 26.9 26.9 35 11.6 4.5 17.8 11.4 1.48 Luke Musgrave Packers TE 121 20.0 14.3 21.7 23 7.3 5.3 47.1 13.0 1.31 Jayden Reed Packers WR 123 23.6 39.1 21.4 25 13.6 13.3 73.7 24.0 1.71 Dontayvion Wicks Packers WR 99 16.1 18.8 18.2 14 12.4 0.0 28.2 14.3 0.96 Josiah Deguara Packers TE 43 17.1 0.0 30.0 7 2.7 0.0 50.0 0.0 1.35 Samori Toure Packers WR 53 20.0 0.0 27.3 9 22.3 0.0 32.8 44.4 1.11 Christian Watson Packers WR 49 29.0 20.0 11.1 11 20.5 16.7 19.2 36.4 2.37 Tucker Kraft Packers TE 21 9.1 33.3 0.0 2 -1.0 0.0 10.0 0.0 0.24 Malik Heath Packers WR 21 21.1 50.0 0.0 4 12.0 0.0 18.2 25.0 0.00 Ben Sims Packers TE 5 11.1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.40

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Texans 62.3 60.1 62.1 64.0 28.6 66.8 10.8 6.2 44.4 0.00

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % C.J. Stroud Texans 207 7.9 74.6 2.0 2.3 8.6 5.3 57.1 42.9

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Dameon Pierce Texans 175 53.1 50.0 0.0 84 2.9 2.21 10.7 66.9 69 17.9 0.1 8 1.22 17.0 Andrew Beck Texans 120 1.7 33.3 0.0 2 1.0 1.00 50.0 0.8 33 2.7 4.0 7 0.00 22.2 Devin Singletary Texans 106 29.3 0.0 17.7 27 3.5 2.52 7.4 20.7 63 8.2 -2.4 11 0.40 14.1 Mike Boone Texans 37 10.8 0.0 0.0 1 4.0 0.00 0.0 0.0 28 13.3 -2.3 11 0.64 18.4 Dare Ogunbowale Texans 16 12.5 0.0 0.0 2 2.0 2.50 50.0 0.8 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Robert Woods Texans WR 166 27.4 35.7 27.3 37 10.1 16.0 47.2 2.7 1.33 Nico Collins Texans WR 159 27.7 16.7 40.0 36 11.9 3.8 17.5 11.1 2.94 Dalton Schultz Texans TE 147 20.3 38.5 12.1 26 8.2 15.0 43.4 7.7 1.05 Tank Dell Texans WR 137 24.4 8.3 20.0 28 12.5 5.0 28.3 17.9 2.36 Teagan Quitoriano Texans TE 19 9.4 0.0 0.0 3 5.0 0.0 2.5 0.0 1.74 John Metchie III Texans WR 38 25.0 33.3 12.5 7 8.4 14.3 42.1 0.0 1.89 Noah Brown Texans WR 41 11.8 0.0 18.2 4 -3.5 0.0 64.4 0.0 0.49 Brevin Jordan Texans TE 22 21.1 25.0 50.0 4 7.3 0.0 41.7 0.0 1.82 Xavier Hutchinson Texans WR 27 9.1 0.0 16.7 2 10.5 0.0 55.6 0.0 0.33

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Colts 57.6 55.7 55.1 62.2 36.4 65.6 11.8 5.6 32.2 1.69

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Anthony Richardson Colts 98 6.9 71.1 3.3 3.7 8.0 7.1 28.0 72.0 Gardner Minshew Colts 91 6.7 78.2 2.3 3.2 6.7 5.5 75.0 25.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Zack Moss Colts 215 45.1 80.0 22.2 89 5.0 2.87 27.0 60.8 84 10.4 0.1 6 0.86 24.4 Deon Jackson Colts 50 36.0 25.0 9.1 13 1.1 1.62 7.7 6.9 29 26.1 -1.3 0 0.48 9.4 Trey Sermon Colts 30 30.0 0.0 0.0 8 3.0 1.75 0.0 6.2 14 13.3 -0.5 1 0.29 28.6 Jake Funk Colts 12 25.0 0.0 33.3 2 5.0 2.00 0.0 1.5 8 12.5 0.0 1 1.50 18.2 Jonathan Taylor Colts 10 70.0 0.0 0.0 6 3.0 2.50 0.0 4.6 4 25.0 -6.0 0 4.00 0.0 Evan Hull Colts 7 28.6 0.0 33.3 1 1.0 0.00 0.0 0.8 5 25.0 2.0 0 1.20 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Michael Pittman Jr. Colts WR 185 28.3 35.3 38.7 43 7.7 3.1 25.8 9.3 1.61 Alec Pierce Colts WR 177 11.2 7.1 14.8 16 16.9 0.0 7.9 31.3 0.70 Josh Downs Colts WR 153 24.2 15.4 12.9 30 7.0 0.0 82.8 13.3 1.67 Kylen Granson Colts TE 120 21.6 28.6 20.8 22 6.3 13.3 54.3 4.5 0.86 Andrew Ogletree Colts TE 36 27.8 33.3 100.0 10 9.7 0.0 18.8 0.0 2.64 Mo Alie-Cox Colts TE 37 13.2 0.0 0.0 5 12.4 0.0 16.7 0.0 1.81 Isaiah McKenzie Colts WR 13 41.7 0.0 0.0 5 1.2 25.0 46.2 20.0 1.23 Will Mallory Colts TE 7 28.6 0.0 33.3 2 13.5 0.0 28.6 50.0 7.00 Amari Rodgers Colts WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Juwann Winfree Colts WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Jaguars 61.5 56.0 58.1 69.5 40.0 69.6 11.8 5.9 32.2 3.39

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Trevor Lawrence Jaguars 211 7.0 78.1 5.7 2.7 7.6 6.2 55.2 44.8

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Travis Etienne Jr. Jaguars 273 41.4 0.0 13.6 95 4.2 3.24 17.9 66.2 136 15.0 -0.5 8 1.06 17.5 Tank Bigsby Jaguars 54 27.8 100.0 0.0 15 2.7 2.33 33.3 8.5 19 8.3 -0.5 2 0.00 32.3 D'Ernest Johnson Jaguars 21 42.9 0.0 100.0 6 1.3 1.83 0.0 4.6 13 25.0 1.3 0 1.15 13.3 JaMycal Hasty Jaguars 6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 3 66.7 14.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Calvin Ridley Jaguars WR 189 23.0 50.0 22.2 35 13.6 15.4 14.4 20.0 1.76 Christian Kirk Jaguars WR 187 26.5 16.7 38.9 40 7.8 6.3 71.2 10.0 1.79 Evan Engram Jaguars TE 179 23.5 0.0 0.0 35 4.4 3.3 48.7 8.6 1.45 Zay Jones Jaguars WR 88 24.3 60.0 25.0 17 13.3 11.1 35.5 17.6 0.89 Luke Farrell Jaguars TE 35 10.0 0.0 0.0 4 1.3 0.0 11.3 0.0 0.86 Brenton Strange Jaguars TE 30 9.7 0.0 0.0 3 4.0 0.0 46.0 0.0 0.23 Tim Jones Jaguars WR 53 11.6 0.0 20.0 5 6.0 0.0 38.9 0.0 0.19 Jamal Agnew Jaguars WR 56 12.8 0.0 12.5 6 9.7 0.0 43.9 0.0 1.00 Jacob Harris Jaguars WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Parker Washington Jaguars WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Chiefs 63.3 66.8 68.5 52.4 44.4 66.4 10.2 6.5 47.1 11.76

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Patrick Mahomes Chiefs 205 7.0 74.7 3.6 3.2 7.5 2.0 69.6 30.4

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Isiah Pacheco Chiefs 173 47.4 62.5 0.0 71 4.6 3.56 28.2 52.5 80 15.9 -1.8 2 1.24 16.2 Jerick McKinnon Chiefs 97 16.5 11.1 6.3 7 3.0 2.00 42.9 3.3 67 15.7 -0.1 4 1.06 15.9 Clyde Edwards-Helaire Chiefs 62 53.2 100.0 0.0 28 3.3 2.68 17.9 23.0 33 18.5 -3.0 2 0.82 2.9

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Noah Gray Chiefs TE 123 13.5 0.0 12.5 15 8.9 0.0 40.0 20.0 1.08 Marquez Valdes-Scantling Chiefs WR 149 8.9 11.1 7.1 11 17.2 0.0 34.6 36.4 0.78 Skyy Moore Chiefs WR 127 14.7 26.7 16.7 16 9.5 0.0 42.4 12.5 0.97 Travis Kelce Chiefs TE 107 37.8 50.0 80.0 37 6.4 6.9 49.2 5.4 2.07 Justin Watson Chiefs WR 109 17.2 6.3 30.0 16 23.3 0.0 31.6 56.3 2.02 Rashee Rice Chiefs WR 66 39.7 46.7 50.0 23 6.6 5.6 67.6 4.3 2.62 Blake Bell Chiefs TE 23 11.5 25.0 50.0 3 4.0 0.0 15.8 0.0 0.52 Kadarius Toney Chiefs WR 57 38.8 40.0 20.0 19 2.3 12.5 49.1 0.0 1.46 Justyn Ross Chiefs WR 30 21.4 11.1 0.0 6 8.3 40.0 9.1 0.0 1.13 Richie James Chiefs WR 21 17.7 0.0 33.3 3 15.0 0.0 33.3 33.3 0.29 Matt Bushman Chiefs TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Raiders 62.9 60.2 56.4 68.4 42.9 58.8 10.0 5.9 28.0 16.00

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Jimmy Garoppolo Raiders 138 7.3 74.2 1.5 3.4 8.6 5.1 37.5 62.5

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Josh Jacobs Raiders 231 45.5 35.7 30.0 82 2.9 2.05 15.9 76.5 101 25.7 1.2 7 1.91 24.5 Jakob Johnson Raiders 73 1.4 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 27 7.1 2.5 0 0.00 20.0 Ameer Abdullah Raiders 47 14.9 0.0 0.0 1 4.0 1.00 0.0 0.0 42 23.1 4.3 3 1.10 8.0 Zamir White Raiders 18 50.0 0.0 0.0 8 4.9 2.75 25.0 7.8 9 16.7 -1.0 0 0.56 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Davante Adams Raiders WR 177 35.8 48.0 15.4 54 10.7 2.6 13.3 11.1 2.50 Jakobi Meyers Raiders WR 144 29.3 29.2 44.4 36 10.4 3.8 27.3 8.3 1.90 Austin Hooper Raiders TE 103 7.5 0.0 9.1 7 6.9 0.0 30.0 14.3 0.60 Michael Mayer Raiders TE 68 7.3 0.0 50.0 5 8.2 25.0 16.9 0.0 0.60 Hunter Renfrow Raiders WR 98 10.6 8.3 23.1 9 8.6 14.3 90.2 11.1 0.60 DeAndre Carter Raiders WR 26 14.3 0.0 0.0 3 3.7 0.0 67.9 0.0 0.81 Tre Tucker Raiders WR 33 8.0 0.0 0.0 2 29.5 0.0 33.3 50.0 0.00 Kristian Wilkerson Raiders WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Chargers 62.7 64.5 66.1 43.5 30.8 67.0 11.0 6.1 43.2 2.27

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Justin Herbert Chargers 167 7.6 75.5 4.6 3.4 9.1 5.4 50.0 50.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Joshua Kelley Chargers 171 33.9 33.3 8.0 57 3.6 2.60 26.3 54.3 68 3.3 2.3 8 0.07 35.7 Austin Ekeler Chargers 41 48.8 75.0 12.5 16 7.3 4.50 25.0 16.3 24 29.4 3.6 1 1.96 0.0 Isaiah Spiller Chargers 34 29.4 0.0 0.0 8 2.8 2.00 0.0 8.7 17 8.7 -1.0 0 0.88 33.3 Elijah Dotson Chargers 14 42.9 0.0 0.0 4 1.5 1.00 0.0 2.2 5 40.0 -1.5 0 2.60 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Keenan Allen Chargers WR 160 31.9 30.0 25.0 43 9.2 0.0 64.3 11.6 2.71 Joshua Palmer Chargers WR 124 21.0 17.7 16.7 21 14.9 8.3 29.7 33.3 1.29 Mike Williams Chargers WR 107 27.2 7.7 28.6 25 12.4 0.0 28.3 28.0 2.33 Gerald Everett Chargers TE 82 18.7 22.2 44.4 14 2.9 0.0 27.8 0.0 1.30 Donald Parham Jr. Chargers TE 58 13.3 41.7 28.6 8 9.3 0.0 34.2 25.0 0.55 Quentin Johnston Chargers WR 60 21.6 25.0 20.0 11 10.7 0.0 26.2 18.2 0.73 Stone Smartt Chargers TE 30 7.4 0.0 0.0 2 18.0 0.0 20.0 50.0 0.80 Tre' McKitty Chargers TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Derius Davis Chargers WR 16 30.8 0.0 0.0 4 -5.0 0.0 56.3 0.0 1.50 Keelan Doss Chargers WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Rams 66.0 66.7 65.7 64.6 41.7 68.2 10.2 6.7 45.1 9.80

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Matthew Stafford Rams 225 7.2 71.8 6.6 2.1 9.1 5.8 80.0 20.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Kyren Williams Rams 283 31.8 55.6 12.8 77 3.9 2.51 22.1 60.8 168 13.7 0.7 14 0.65 15.9 Ronnie Rivers Rams 32 40.6 0.0 14.3 10 4.8 2.60 20.0 8.8 15 18.8 -2.7 2 0.93 26.1 Cam Akers Rams 26 61.0 25.0 0.0 32 2.6 1.94 15.6 28.4 15 16.7 0.5 0 0.93 33.3

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Tyler Higbee Rams TE 196 14.9 6.7 16.7 26 7.5 0.0 32.9 0.0 1.10 Puka Nacua Rams WR 210 34.9 15.4 34.3 61 9.8 9.8 34.2 9.8 2.72 Tutu Atwell Rams WR 210 22.3 21.4 27.8 39 11.7 4.0 45.2 20.5 1.33 Van Jefferson Rams WR 162 11.0 0.0 18.5 15 18.0 20.0 50.3 26.7 0.68 Ben Skowronek Rams WR 29 19.2 25.0 0.0 5 7.6 0.0 58.1 0.0 0.45 Cooper Kupp Rams WR 41 37.1 50.0 42.9 13 10.1 0.0 54.8 23.1 2.88 Brycen Hopkins Rams TE 19 15.8 33.3 0.0 3 4.0 0.0 13.6 0.0 1.37 Demarcus Robinson Rams WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Davis Allen Rams TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Austin Trammell Rams WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Dolphins 58.3 65.3 61.2 48.9 52.6 61.8 11.6 5.3 48.3 8.62

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Tua Tagovailoa Dolphins 178 9.7 78.8 5.7 3.2 8.2 3.4 38.5 61.5

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Raheem Mostert Dolphins 184 39.7 41.7 30.8 58 5.4 3.40 29.3 44.4 103 16.3 -0.3 20 1.24 7.0 Alec Ingold Dolphins 127 3.9 0.0 0.0 2 0.0 0.50 0.0 0.0 50 5.8 9.3 18 1.14 20.0 De'Von Achane Dolphins 99 47.5 75.0 12.5 38 12.1 7.42 39.5 29.8 57 21.7 -1.3 17 1.18 0.0 Salvon Ahmed Dolphins 32 28.1 0.0 100.0 6 4.0 4.50 16.7 4.8 21 20.0 -1.0 7 1.33 4.0 Chris Brooks Dolphins 19 47.4 0.0 0.0 9 7.3 7.22 11.1 6.5 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Durham Smythe Dolphins TE 138 10.5 8.3 6.3 14 6.4 0.0 45.3 0.0 0.89 Tyreek Hill Dolphins WR 138 40.0 32.0 11.1 48 12.6 2.7 35.0 22.9 4.72 Jaylen Waddle Dolphins WR 118 25.7 22.2 30.0 26 9.0 5.6 26.0 15.4 2.08 Braxton Berrios Dolphins WR 97 21.1 18.8 23.1 19 9.4 6.3 63.7 5.3 1.64 Cedrick Wilson Jr. Dolphins WR 35 20.0 0.0 37.5 6 7.5 0.0 44.7 0.0 1.94 Julian Hill Dolphins TE 22 4.0 16.7 0.0 1 7.0 0.0 37.9 0.0 0.00 River Cracraft Dolphins WR 35 24.2 40.0 66.7 8 10.8 14.3 21.6 0.0 2.49 Robbie Chosen Dolphins WR 30 7.4 0.0 0.0 2 31.5 0.0 12.1 100.0 2.27 Erik Ezukanma Dolphins WR 13 8.3 0.0 0.0 1 6.0 0.0 35.7 0.0 0.00 Tyler Kroft Dolphins TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Vikings 71.1 69.9 69.8 75.4 45.5 61.6 10.0 6.2 34.0 8.00

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Kirk Cousins Vikings 219 7.3 78.1 1.8 2.1 8.2 5.9 25.0 75.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Alexander Mattison Vikings 214 36.5 66.7 10.5 64 4.3 2.78 15.6 74.4 110 14.8 0.8 3 0.69 24.7 C.J. Ham Vikings 63 4.8 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 35 9.5 0.8 3 0.00 28.3 Cam Akers Vikings 33 61.0 25.0 0.0 32 2.6 1.94 15.6 35.4 15 16.7 0.5 0 0.93 33.3 Ty Chandler Vikings 31 38.7 0.0 50.0 8 5.3 2.50 25.0 8.5 18 27.8 -1.4 2 1.72 21.7

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Justin Jefferson Vikings WR 199 29.6 15.4 25.7 52 11.8 2.7 31.5 23.1 2.87 K.J. Osborn Vikings WR 203 13.9 25.9 11.9 25 9.8 18.8 44.7 0.0 0.82 T.J. Hockenson Vikings TE 175 23.3 20.7 37.5 38 6.4 9.1 35.7 2.6 1.45 Jordan Addison Vikings WR 167 18.0 17.4 7.1 27 12.9 0.0 24.9 22.2 1.49 Josh Oliver Vikings TE 42 19.2 28.6 100.0 10 3.5 11.1 5.8 0.0 1.52 Johnny Mundt Vikings TE 13 7.7 0.0 0.0 1 3.0 0.0 11.1 0.0 0.85 Brandon Powell Vikings WR 21 38.9 20.0 71.4 7 10.1 16.7 45.5 28.6 2.29 N'Keal Harry Vikings WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Trishton Jackson Vikings WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Patriots 62.4 58.4 58.5 65.2 0.0 64.8 12.4 5.2 16.1 9.68

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Mac Jones Patriots 183 6.0 68.9 3.4 6.3 8.8 4.9 40.0 60.0 Bailey Zappe Patriots 19 4.4 41.2 0.0 0.0 13.6 5.3 — —

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Rhamondre Stevenson Patriots 215 37.2 100.0 14.3 68 2.8 1.79 13.2 55.6 114 13.2 -0.2 13 0.76 16.4 Ezekiel Elliott Patriots 120 45.0 0.0 25.0 42 3.8 2.17 23.8 36.1 59 20.6 -0.9 10 0.75 18.4

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Hunter Henry Patriots TE 156 17.7 40.0 30.4 25 9.8 10.5 56.2 4.0 1.13 Kendrick Bourne Patriots WR 152 25.2 33.3 22.2 34 14.8 0.0 25.3 29.4 1.43 DeVante Parker Patriots WR 138 15.6 0.0 6.3 19 10.3 0.0 11.2 10.5 0.93 JuJu Smith-Schuster Patriots WR 97 28.9 33.3 14.3 24 5.8 12.5 52.4 4.2 0.89 Mike Gesicki Patriots TE 106 17.9 12.5 27.3 17 10.0 0.0 77.7 11.8 1.08 Demario Douglas Patriots WR 63 30.4 0.0 15.4 17 12.2 9.1 84.1 35.3 2.27 Pharaoh Brown Patriots TE 19 10.5 0.0 0.0 2 11.0 0.0 4.3 0.0 3.74 Kayshon Boutte Patriots WR 43 10.5 40.0 18.2 4 23.3 0.0 2.2 50.0 0.00 Ty Montgomery Patriots WR 17 43.8 100.0 50.0 7 11.6 0.0 82.4 28.6 0.82

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Saints 57.8 60.6 62.5 52.6 0.0 65.8 11.4 5.8 29.8 5.26

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Derek Carr Saints 167 6.3 71.1 5.2 2.9 9.5 9.0 20.0 80.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Alvin Kamara Saints 90 54.4 100.0 0.0 33 4.0 2.52 21.2 23.0 40 38.6 -1.5 6 1.25 20.4 Tony Jones Jr. Saints 85 29.4 100.0 23.1 21 3.3 1.43 28.6 14.3 44 10.0 0.6 0 0.48 25.0 Jamaal Williams Saints 67 43.3 0.0 0.0 27 2.7 2.37 7.4 19.0 29 7.4 -2.5 0 0.24 12.1 Adam Prentice Saints 56 3.6 0.0 0.0 1 5.0 3.00 0.0 0.8 27 9.5 2.5 0 0.19 3.6 Kendre Miller Saints 50 56.0 0.0 66.7 22 3.4 3.09 13.6 15.1 22 30.0 -1.2 0 2.64 8.3

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Chris Olave Saints WR 171 30.1 20.0 45.5 43 14.7 0.0 43.3 34.9 1.86 Michael Thomas Saints WR 172 25.9 20.0 17.4 38 11.0 0.0 32.0 13.2 1.65 Rashid Shaheed Saints WR 136 17.2 22.2 8.7 20 16.1 6.7 35.5 40.0 1.57 Juwan Johnson Saints TE 86 16.4 12.5 22.2 12 5.8 0.0 60.9 8.3 0.71 Foster Moreau Saints TE 29 10.0 28.6 0.0 3 0.7 0.0 28.6 0.0 0.90 Taysom Hill Saints TE 53 10.9 16.7 25.0 5 4.6 0.0 23.8 20.0 0.30 Jimmy Graham Saints TE 48 4.6 16.7 0.0 2 7.5 0.0 55.6 0.0 0.17 Keith Kirkwood Saints WR 25 20.0 33.3 0.0 4 12.5 0.0 64.3 25.0 0.04 Lynn Bowden Saints WR 12 9.1 0.0 100.0 1 9.0 100.0 25.0 0.0 0.00 Kirk Merritt Saints WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Giants 68.1 59.1 55.4 72.6 66.7 64.0 10.6 6.0 22.6 11.32

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Daniel Jones Giants 197 5.9 77.1 2.6 3.8 6.4 14.2 47.4 52.6

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Matt Breida Giants 145 27.6 0.0 20.0 30 2.7 2.03 13.3 25.5 84 13.3 0.1 3 0.68 21.6 Saquon Barkley Giants 109 34.9 33.3 14.3 29 3.9 3.28 24.1 27.7 59 22.5 0.3 4 0.69 14.1 Gary Brightwell Giants 39 35.9 0.0 0.0 9 2.1 2.11 0.0 8.5 27 35.3 -1.2 2 1.74 0.0 Eric Gray Giants 30 43.3 0.0 0.0 12 2.1 1.50 0.0 11.7 15 8.3 -6.0 1 0.07 6.3

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Darren Waller Giants TE 175 25.4 22.2 20.0 33 8.8 0.0 46.5 9.1 1.37 Darius Slayton Giants WR 176 17.3 0.0 20.0 22 13.5 0.0 27.0 22.7 0.95 Isaiah Hodgins Giants WR 113 16.5 20.0 14.3 14 8.1 0.0 18.2 0.0 0.95 Parris Campbell Giants WR 109 27.1 40.0 40.0 23 3.8 5.9 79.7 0.0 0.78 Daniel Bellinger Giants TE 46 8.0 0.0 0.0 4 1.3 0.0 8.0 0.0 0.48 Jalin Hyatt Giants WR 98 7.4 0.0 14.3 5 20.0 20.0 14.4 40.0 1.01 Wan'Dale Robinson Giants WR 65 38.6 0.0 20.0 17 3.0 0.0 84.1 0.0 1.22 Sterling Shepard Giants WR 31 25.0 50.0 0.0 5 5.6 25.0 34.3 0.0 0.74 Lawrence Cager Giants TE 12 28.6 0.0 0.0 2 1.0 0.0 35.3 0.0 1.42

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Jets 62.7 56.7 56.1 69.8 66.7 55.8 11.4 4.9 29.8 8.77

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Zach Wilson Jets 173 6.1 76.2 3.2 3.3 7.8 8.1 66.7 33.3

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Breece Hall Jets 119 52.1 0.0 0.0 54 7.1 4.80 22.2 51.5 52 22.0 -0.5 0 1.13 16.9 Dalvin Cook Jets 82 53.7 0.0 0.0 36 2.7 2.14 16.7 32.7 36 25.0 -2.4 2 1.22 17.0 Michael Carter Jets 79 17.7 0.0 16.1 5 6.2 3.20 40.0 2.0 55 22.0 1.7 0 0.80 24.7 Nick Bawden Jets 35 2.9 100.0 0.0 1 1.0 2.00 100.0 1.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Garrett Wilson Jets WR 172 31.5 43.8 28.6 40 10.9 7.7 28.3 15.0 1.62 Allen Lazard Jets WR 164 16.4 14.3 10.5 20 14.4 13.3 15.1 15.0 1.23 Tyler Conklin Jets TE 121 22.1 18.2 37.5 21 7.0 0.0 48.1 4.8 1.68 Randall Cobb Jets WR 103 12.0 20.0 5.6 9 6.2 25.0 78.3 0.0 0.19 C.J. Uzomah Jets TE 52 10.6 28.6 50.0 5 14.4 0.0 27.3 20.0 0.42 Jeremy Ruckert Jets TE 22 17.7 33.3 0.0 3 6.7 0.0 34.8 33.3 1.27 Xavier Gipson Jets WR 13 9.1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 42.9 0.0 0.31 Mecole Hardman Jr. Jets WR 17 7.1 0.0 0.0 1 5.0 0.0 78.9 0.0 0.35 Irvin Charles Jets WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Eagles 54.3 55.2 63.8 52.0 22.2 71.8 10.6 6.8 52.8 7.55

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Jalen Hurts Eagles 195 7.5 78.9 6.3 3.4 9.2 6.2 27.3 72.7

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % D'Andre Swift Eagles 208 43.8 28.6 25.0 76 5.7 2.87 26.3 51.8 95 19.3 -0.9 7 0.79 15.3 Kenneth Gainwell Eagles 128 36.7 0.0 16.7 39 3.3 2.18 15.4 23.4 60 17.5 3.4 4 0.65 17.1 Boston Scott Eagles 18 38.9 0.0 100.0 6 7.2 2.50 50.0 2.9 7 16.7 3.0 1 1.00 22.2 Rashaad Penny Eagles 8 50.0 0.0 0.0 3 3.0 2.00 33.3 2.2 3 25.0 -1.0 0 1.67 40.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR DeVonta Smith Eagles WR 193 21.9 11.1 20.0 33 12.6 4.2 27.1 21.2 1.50 Dallas Goedert Eagles TE 178 19.2 22.2 10.0 28 6.4 8.7 52.6 7.1 1.15 A.J. Brown Eagles WR 181 35.0 35.3 40.0 49 13.7 2.8 18.8 22.4 2.99 Olamide Zaccheaus Eagles WR 94 6.8 16.7 0.0 5 17.2 25.0 74.2 40.0 0.73 Quez Watkins Eagles WR 66 10.0 14.3 0.0 5 2.0 0.0 85.9 0.0 0.32 Jack Stoll Eagles TE 32 10.0 25.0 0.0 3 4.7 33.3 14.3 0.0 0.31 Grant Calcaterra Eagles TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Britain Covey Eagles WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Steelers 62.0 53.1 56.9 73.3 100.0 59.0 12.0 4.9 25.0 6.7

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Kenny Pickett Steelers 178 6.5 65.8 2.4 2.7 7.9 7.9 25.0 75.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Najee Harris Steelers 158 43.0 0.0 10.0 63 3.9 3.24 19.0 57.8 75 10.5 3.1 4 0.49 10.5 Jaylen Warren Steelers 132 41.7 0.0 20.0 34 3.6 2.53 20.6 29.4 77 32.4 -1.5 5 2.16 16.5 Anthony McFarland Jr. Steelers 5 40.0 0.0 50.0 0 0.0 0.00 — 0.0 4 66.7 1.0 0 0.00 20.0 Qadree Ollison Steelers 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR George Pickens Steelers WR 175 26.5 26.7 28.6 39 13.6 0.0 12.0 12.8 2.25 Allen Robinson II Steelers WR 160 18.3 14.3 8.3 25 6.7 0.0 72.4 0.0 0.86 Calvin Austin III Steelers WR 138 19.1 0.0 20.0 22 11.9 7.7 26.4 18.2 1.04 Darnell Washington Steelers TE 56 5.3 0.0 0.0 3 1.7 0.0 10.1 0.0 0.18 Pat Freiermuth Steelers TE 97 15.3 57.1 23.1 13 6.6 0.0 28.7 0.0 0.55 Connor Heyward Steelers TE 43 21.4 20.0 0.0 9 8.9 0.0 23.5 11.1 0.98 Miles Boykin Steelers WR 14 16.7 0.0 0.0 2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.36 Diontae Johnson Steelers WR 23 31.6 20.0 30.0 6 12.5 0.0 20.8 33.3 2.09 Gunner Olszewski Steelers WR 3 33.3 0.0 0.0 1 -1.0 0.0 33.3 0.0 0.00 Rodney Williams Steelers TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % 49ers 47.7 54.7 56.6 39.5 28.6 63.8 10.8 5.9 53.7 0.00

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Brock Purdy 49ers 151 9.3 81.0 4.7 3.1 8.0 5.3 16.7 83.3

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Christian McCaffrey 49ers 250 47.6 50.0 28.6 99 5.2 3.61 28.3 57.7 114 21.5 1.3 27 1.47 12.1 Kyle Juszczyk 49ers 165 4.9 50.0 0.0 3 2.0 1.33 33.3 1.9 66 8.2 0.8 15 0.45 10.4 Elijah Mitchell 49ers 38 50.0 0.0 0.0 16 3.3 3.06 12.5 9.6 14 26.7 -4.5 1 0.14 17.6 Jordan Mason 49ers 25 68.0 0.0 0.0 16 5.6 3.00 31.3 9.6 4 40.0 6.0 0 3.25 20.0 Tyrion Davis-Price 49ers 7 85.7 0.0 0.0 6 3.5 3.83 16.7 2.6 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Deebo Samuel 49ers WR 137 24.8 22.7 25.0 29 7.6 0.0 29.3 10.3 2.20 George Kittle 49ers TE 127 18.5 16.7 0.0 22 8.4 10.5 29.9 13.6 1.69 Brandon Aiyuk 49ers WR 94 33.3 25.0 33.3 26 15.2 0.0 23.8 15.4 4.02 Jauan Jennings 49ers WR 62 15.4 0.0 25.0 8 14.9 0.0 60.3 25.0 1.63 Ronnie Bell 49ers WR 28 17.4 100.0 0.0 4 7.8 25.0 20.7 0.0 1.11 Charlie Woerner 49ers TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Ray-Ray McCloud III 49ers WR 34 10.0 25.0 0.0 3 5.0 0.0 36.8 0.0 0.68 Ross Dwelley 49ers TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Chris Conley 49ers WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Willie Snead IV 49ers WR 2 100.0 0.0 0.0 1 6.0 0.0 0.0 0.0 4.50 Brayden Willis 49ers TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Seahawks 59.6 64.2 59.3 41.7 11.1 58.8 10.8 5.5 44.2 2.33

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Geno Smith Seahawks 134 6.9 82.2 2.2 3.4 7.7 5.2 50.0 50.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Kenneth Walker III Seahawks 142 50.7 100.0 14.3 64 4.4 3.33 26.6 64.8 55 13.1 0.1 4 1.33 22.2 Zach Charbonnet Seahawks 72 34.7 50.0 20.0 21 5.0 3.24 38.1 21.6 38 15.4 -1.3 2 0.58 22.4 DeeJay Dallas Seahawks 29 24.1 0.0 75.0 5 2.8 1.80 0.0 5.7 13 21.4 1.7 0 0.92 33.3

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Tyler Lockett Seahawks WR 125 25.7 43.8 31.3 26 12.4 5.6 34.8 26.9 1.26 D.K. Metcalf Seahawks WR 121 22.5 23.5 21.4 22 14.1 5.3 18.0 18.2 2.21 Colby Parkinson Seahawks TE 54 15.4 0.0 0.0 8 7.9 0.0 27.8 12.5 1.61 Noah Fant Seahawks TE 60 19.3 12.5 25.0 11 7.5 0.0 26.3 9.1 2.67 Jaxon Smith-Njigba Seahawks WR 92 25.4 15.4 11.8 18 3.3 14.3 81.0 5.6 0.67 Jake Bobo Seahawks WR 33 12.5 50.0 25.0 3 7.0 0.0 24.3 0.0 0.24 Will Dissly Seahawks TE 36 13.2 0.0 0.0 5 1.8 0.0 13.0 0.0 1.44 Cody Thompson Seahawks WR 5 25.0 0.0 0.0 1 7.0 0.0 20.0 0.0 2.00 Brady Russell Seahawks TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Buccaneers 57.5 59.6 59.9 50.0 62.5 61.8 10.5 5.9 35.7 4.76

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Baker Mayfield Buccaneers 141 7.1 78.3 2.3 2.7 8.1 2.8 52.2 47.8

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Rachaad White Buccaneers 191 39.8 33.3 32.1 63 3.3 2.27 19.0 56.6 100 13.3 -2.4 8 0.86 15.3 Sean Tucker Buccaneers 29 58.6 0.0 0.0 15 1.5 1.33 6.7 15.2 13 22.2 -1.0 1 0.69 6.7 Ke'Shawn Vaughn Buccaneers 20 50.0 50.0 0.0 9 1.8 2.56 0.0 8.1 7 14.3 2.0 1 0.43 0.0 Chase Edmonds Buccaneers 11 36.4 0.0 0.0 4 5.0 4.00 50.0 4.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Cade Otton Buccaneers TE 116 13.6 13.3 5.9 15 4.1 7.7 33.8 0.0 0.77 Chris Godwin Buccaneers WR 123 28.4 38.9 23.5 29 9.4 0.0 32.8 6.9 2.07 Mike Evans Buccaneers WR 103 35.7 21.4 55.6 30 14.0 9.1 25.9 23.3 3.27 Trey Palmer Buccaneers WR 85 12.7 15.4 25.0 9 10.0 0.0 56.0 11.1 0.49 Deven Thompkins Buccaneers WR 56 23.4 50.0 15.4 11 8.1 0.0 62.7 9.1 1.09 Ko Kieft Buccaneers TE 20 8.7 20.0 0.0 2 20.5 0.0 10.3 50.0 0.00 Rakim Jarrett Buccaneers WR 17 14.3 0.0 0.0 2 0.5 0.0 29.4 0.0 0.59 David Wells Buccaneers TE 11 22.2 0.0 0.0 2 0.0 0.0 13.3 0.0 0.09

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Titans 58.5 59.8 59.5 54.4 50.0 57.4 10.0 5.7 40.0 10.00

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Ryan Tannehill Titans 166 7.4 73.7 5.2 3.4 9.9 10.2 58.3 41.7

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Derrick Henry Titans 162 58.6 50.0 80.0 86 3.8 3.09 19.8 69.8 54 15.5 -3.7 4 1.87 20.3 Tyjae Spears Titans 144 28.5 0.0 19.1 27 5.8 4.37 29.6 19.8 82 24.1 1.4 8 0.77 20.2 Julius Chestnut Titans 6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Nick Westbrook-Ikhine Titans WR 131 16.4 25.0 0.0 18 8.6 0.0 58.1 11.1 1.09 Chigoziem Okonkwo Titans TE 116 19.1 13.3 12.5 21 5.2 11.8 47.6 4.8 0.90 DeAndre Hopkins Titans WR 140 35.7 33.3 43.8 40 14.5 7.1 24.0 27.5 2.54 Chris Moore Titans WR 73 13.6 0.0 25.0 8 25.5 0.0 22.5 75.0 1.84 Trevon Wesco Titans TE 17 4.9 0.0 0.0 2 6.0 50.0 7.7 0.0 1.24 Treylon Burks Titans WR 78 20.6 16.7 16.7 13 16.5 33.3 36.9 38.5 1.27 Josh Whyle Titans TE 17 16.7 50.0 66.7 3 9.3 0.0 34.5 0.0 1.94 Colton Dowell Titans WR 7 20.0 0.0 0.0 1 39.0 0.0 0.0 100.0 0.00 Kevin Rader Titans TE 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00 Kyle Philips Titans WR 14 9.1 0.0 0.0 1 19.0 0.0 78.6 0.0 0.00 Mason Kinsey Titans WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

Team-level metrics

Team Pass % Pass % trailing Pass % close Pass late lead i5 Pass % Avg. plays per game Avg. drives per game Avg. plays per drive Score % INT % Commanders 73.3 66.0 64.2 84.4 64.3 64.4 11.4 5.7 35.1 10.53

Quarterback

Name Team Dropbacks Pass YPA Accuracy % BTT% TWP% aDOT Sack Scramble % Designed % Sam Howell Commanders 236 7.1 79.8 4.4 3.1 8.1 12.3 100.0 0.0

Running back

Name Team Snaps touch % i5 touch % 2MIN touch % Rush Att. Y/Att. Yco/Att. 1D/TD% Early-down % Routes Adj. target % aDOT Routes from slot YPRR Pass-block % Brian Robinson Commanders 157 48.4 44.4 0.0 67 4.0 2.79 29.9 70.9 73 15.6 -2.2 4 1.21 17.3 Antonio Gibson Commanders 150 16.7 0.0 12.0 13 4.2 2.85 23.1 15.1 117 16.2 1.2 4 1.13 14.3 Derrick Gore Commanders 13 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 — 0.0 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 Chris Rodriguez Jr. Commanders 4 75.0 0.0 0.0 3 2.3 2.00 33.3 1.2 0 0.0 0.0 0 0.00 0.0

Wide receiver & tight ends

Name Team Pos. Routes run Adj. target % RZ Adj. target % 2MIN Adj. target % Targets aDOT DP% Slot tgt. % Deep tgt. % YPRR Jahan Dotson Commanders WR 201 18.8 18.8 14.3 27 9.4 5.6 45.0 7.4 0.70 Terry McLaurin Commanders WR 193 22.3 0.0 18.2 31 11.2 0.0 17.5 12.9 1.35 Curtis Samuel Commanders WR 167 21.4 23.1 35.0 27 7.4 0.0 72.8 7.4 1.46 Logan Thomas Commanders TE 139 22.6 33.3 20.0 24 7.8 10.0 48.1 8.3 1.32 John Bates Commanders TE 59 17.0 0.0 50.0 9 7.4 11.1 34.2 11.1 1.41 Dyami Brown Commanders WR 71 20.0 20.0 11.1 10 15.7 0.0 31.6 20.0 1.23 Cole Turner Commanders TE 52 29.3 66.7 30.0 12 8.2 11.1 44.8 0.0 1.58 Byron Pringle Commanders WR 29 20.8 0.0 14.3 5 14.6 0.0 44.8 20.0 1.00 Jamison Crowder Commanders WR 9 33.3 0.0 0.0 2 8.5 0.0 100.0 0.0 2.33 Mitchell Tinsley Commanders WR 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 — 0.00

