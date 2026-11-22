Jaylin Carter earns offensive player of the week: The Memphis running back found the end zone three times and forced five missed tackles on 23 carries, with 118 of his 229 yards coming after contact, helping him earn a 77.4 PFF rushing grade.

Lance Jackson leads the defensive selections: The Texas edge defender earned PFF grades above 90.0 both as a run defender and as a pass-rusher, racking up five pressures from 15 pass-rushing snaps and finishing the game with three tackles resulting in a defensive stop and a forced fumble.

Oregon State earns offensive line of the week honors: Oregon State‘s offensive line didn't allow a pressure in their win over Utah State this week, with four of their five starters earning PFF pass-blocking grades above 80.0 in the game.

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National Team of the Week

Offense

Defense

QUARTERBACK OF THE WEEK: CADEN VELTKAMP, FAU

Veltkamp went 31-of-39 for 374 yards and four touchdowns in FAU‘s win over South Florida this week, with three of his eight incompletions coming via dropped passes and throwaways. He had three big-time throws, no turnover-worthy plays and earned a 93.2 PFF grade in the game.

OFFENSIVE PLAYER OF THE WEEK: RUNNING BACK JAYLIN CARTER, MEMPHIS

Carter averaged 10.0 yards per carry as Memphis lost to Navy this week. He found the end zone three times and forced five missed tackles on 23 carries, with 118 of his 229 yards coming after contact, helping him earn a 77.4 PFF rushing grade.

DEFENSIVE PLAYER OF THE WEEK: EDGE LANCE JACKSON, TEXAS

Jackson was the nation's highest-graded defensive player this week, earning a 95.2 PFF grade in the Longhorns‘ win over Arkansas. He earned PFF grades above 90.0 both as a run defender and as a pass-rusher, racking up five pressures on 15 pass-rushing snaps and finishing the game with three tackles resulting in defensive stops and a forced fumble.

OFFENSIVE LINE OF THE WEEK: OREGON STATE BEAVERS

Oregon State‘s offensive line didn't allow a pressure in its win over Utah State this week, with four of its five starters earning PFF pass-blocking grades above 80.0 in the game. Left tackle Josiah Timoteo was the highest-graded pass blocker in the group, earning an 86.4 PFF pass-blocking grade.

CV PFF Premium Stats · 2026 season Caden Veltkamp Rank among 305 qualifying QBs Overall grade 9th of 305 Passing grade 2nd of 305 Passing yards 5th of 305 Passing TDs 3rd of 305 See PFF player profile

SEC

Offense

Defense

Big Ten

Offense

Defense

PFF Premium Stats · 2026 season See where every player grades out PFF grades every player on every snap. Find out who's elite, who's overrated and who's breaking out. NFL grades (opens in new tab) College grades (opens in new tab)

ACC

Offense

Defense

Big 12

Offense

Defense

Group of 6

Offense

Defense