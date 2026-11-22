- Jaylin Carter earns offensive player of the week: The Memphis running back found the end zone three times and forced five missed tackles on 23 carries, with 118 of his 229 yards coming after contact, helping him earn a 77.4 PFF rushing grade.
- Lance Jackson leads the defensive selections: The Texas edge defender earned PFF grades above 90.0 both as a run defender and as a pass-rusher, racking up five pressures from 15 pass-rushing snaps and finishing the game with three tackles resulting in a defensive stop and a forced fumble.
- Oregon State earns offensive line of the week honors: Oregon State‘s offensive line didn't allow a pressure in their win over Utah State this week, with four of their five starters earning PFF pass-blocking grades above 80.0 in the game.
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National | SEC | Big Ten | ACC | Big 12 | Group of 6
National Team of the Week
Offense
- QB: Caden Veltkamp, FAU
- HB: Jaylin Carter, Memphis
- WR: Umari Hatcher, Syracuse
- WR: Reed Harris, Arizona State
- TE: Eli Finley, Louisiana Tech
- Flex O: Jeremiah Smith, Ohio State
- LT: Eric Smith, Miami (Ohio)
- LG: Andrew Lowry, Miami (Ohio)
- C: Mikel Udengwu, Texas State
- RG: Joseph Hanson, Oklahoma State
- RT: Matt Hofer, Toledo
Defense
- EDGE: Lance Jackson, Texas
- EDGE: Sebastian Cheeks, Wisconsin
- DI: Blake Herold, Kansas
- DI: Keenan Wilson, North Dakota State
- LB: Dillon Moore, Western Michigan
- LB: Jayden Montgomery, Iowa
- CB: Jae'on Young, Cal
- CB: Isaiah Reed, Massachusetts
- S: Maxwell Williams, Navy
- S: Sam Fongang, Louisiana Tech
- Flex D: Donovan Jones, Nebraska
QUARTERBACK OF THE WEEK: CADEN VELTKAMP, FAU
Veltkamp went 31-of-39 for 374 yards and four touchdowns in FAU‘s win over South Florida this week, with three of his eight incompletions coming via dropped passes and throwaways. He had three big-time throws, no turnover-worthy plays and earned a 93.2 PFF grade in the game.
OFFENSIVE PLAYER OF THE WEEK: RUNNING BACK JAYLIN CARTER, MEMPHIS
Carter averaged 10.0 yards per carry as Memphis lost to Navy this week. He found the end zone three times and forced five missed tackles on 23 carries, with 118 of his 229 yards coming after contact, helping him earn a 77.4 PFF rushing grade.
DEFENSIVE PLAYER OF THE WEEK: EDGE LANCE JACKSON, TEXAS
Jackson was the nation's highest-graded defensive player this week, earning a 95.2 PFF grade in the Longhorns‘ win over Arkansas. He earned PFF grades above 90.0 both as a run defender and as a pass-rusher, racking up five pressures on 15 pass-rushing snaps and finishing the game with three tackles resulting in defensive stops and a forced fumble.
OFFENSIVE LINE OF THE WEEK: OREGON STATE BEAVERS
Oregon State‘s offensive line didn't allow a pressure in its win over Utah State this week, with four of its five starters earning PFF pass-blocking grades above 80.0 in the game. Left tackle Josiah Timoteo was the highest-graded pass blocker in the group, earning an 86.4 PFF pass-blocking grade.
See Caden Veltkamp's full PFF grade profile
SEC
Offense
- QB: Arch Manning, Texas
- HB: Sedrick Alexander, Vanderbilt
- WR: Chas Nimrod, Auburn
- WR: Keshaun Singleton, Auburn
- TE: Willie Rodriguez, Kentucky
- Flex O: Anthony Evans III, Mississippi State
- LT: Lance Heard, Kentucky
- LG: Nick Brooks, Alabama
- C: Jake Maikkula, Oklahoma
- RG: Michael Carroll, Alabama
- RT: Luke Work, Missouri
Defense
- EDGE: Lance Jackson, Texas
- EDGE: Jaquez Wilkes, Auburn
- DI: Malik Autry, Auburn
- DI: David Stone, Oklahoma
- LB: Ty Jackson, Florida
- LB: Arion Carter, Tennessee
- CB: Courtland Guillory, Oklahoma
- CB: DJ Pickett, LSU
- S: Ty Benefield, LSU
- S: Jelani McDonald, Texas
- Flex D: Santana Banner, Missouri
Big Ten
Offense
- QB: Rocco Becht, Penn State
- HB: Darius Taylor, Minnesota
- WR: Jeremiah Smith, Ohio State
- WR: Charlie Becker, Indiana
- TE: Decker DeGraaf, Washington
- Flex O: Chase Sowell, Penn State
- LT: Elijah Paige, USC
- LG: Kannon Smith, USC
- C: Carson Hinzman, Ohio State
- RG: Douglas Utu, Oregon
- RT: Brandon Henderson, Illinois
Defense
- EDGE: Sebastian Cheeks, Wisconsin
- EDGE: Aiden Gobaira, UCLA
- DI: Bryce Hawthorne, Iowa
- DI: D'Antre Robinson, Oregon
- LB: Jayden Montgomery, Iowa
- LB: Ismael Kante, Illinois
- CB: Devonte Anderson, Rutgers
- CB: Daryus Dixson, Penn State
- S: Alex McLaughlin, Washington
- S: Earl Little Jr., Ohio State
- Flex D: Donovan Jones, Nebraska
ACC
Offense
- QB: Beau Pribula, Virginia
- HB: Bo MacCormack III, Boston College
- WR: Umari Hatcher, Syracuse
- WR: Carlos Hernandez, Wake Forest
- TE: Benji Blackburn, Stanford
- Flex O: Jekail Middlebrook, Virginia
- LT: McKale Boley, Virginia
- LG: Andrew Threatt, North Carolina
- C: Noah Josey, Virginia
- RG: Makilan Thomas, Virginia
- RT: Teague Andersen, NC State
Defense
- EDGE: Will Heldt, Clemson
- EDGE: Clev Lubin, Louisville
- DI: Julius Columbus, Duke
- DI: Christian Davis, SMU
- LB: Kamar Mothudi, Cal
- LB: Jahsiah Galvan, Stanford
- CB: Jae'on Young, Cal
- CB: Leroy Bryant, Stanford
- S: Kaleb Beasley, Louisville
- S: Davaughn Patterson, Wake Forest
- Flex D: Justin Ross, Virginia
Big 12
Offense
- QB: Noah Fifita, Arizona
- HB: Makhi Hughes, Houston
- WR: Reed Harris, Arizona State
- WR: Josh Derry, UCF
- TE: Walker Lyons, BYU
- Flex O: Cole Tabb, Cincinnati
- LT: Matthew Lado, Arizona
- LG: Sonny Makasini, BYU
- C: Braden Smith, Iowa State
- RG: Joseph Hanson, Oklahoma State
- RT: Ashton Lepo, Oklahoma State
Defense
- EDGE: Yamil Talib, Colorado
- EDGE: Koron Hayward, TCU
- DI: Blake Herold, Kansas
- DI: Mateen Ibirogba, Texas Tech
- LB: Elijah Elliss, Utah
- LB: Ben Roberts, Texas Tech
- CB: Devon Jordan, Baylor
- CB: Brice Pollock, Texas Tech
- S: Logan Bartley, Kansas State
- S: Rabbit Evans, Utah
- Flex D: Jackson Bennee, Utah
Group of 6
Offense
- QB: Caden Veltkamp, FAU
- HB: Jaylin Carter, Memphis
- WR: Mario Sanders, Southern Miss
- WR: Trae Stevenson, South Alabama
- TE: Eli Finley, Louisiana Tech
- Flex O: Clayton Coppock Jr., Coastal Carolina
- LT: Eric Smith, Miami (Ohio)
- LG: Andrew Lowry, Miami (Ohio)
- C: Mikel Udengwu, Texas State
- RG: Bamidele Badusi, Texas State
- RT: Matt Hofer, Toledo
Defense
- EDGE: Dahvon Frazier, Akron
- EDGE: Myles Bradley, Bowling Green
- DI: Keenan Wilson, North Dakota State
- DI: Lopez Sanusi, Boise State
- LB: Dillon Moore, Western Michigan
- LB: Keno Jones, Troy
- CB: Isaiah Reed, Massachusetts
- CB: Mike Lindsay, San Diego State
- S: Maxwell Williams, Navy
- S: Sam Fongang, Louisiana Tech
- Flex D: Aiden Walker, Nevada