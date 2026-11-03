Brent Gordon Jr. CB · LA LAFAYET Forced Incompletion % · Coverage 24.5% 12th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.6 130th / 178 Avery Demery CB · LA LAFAYET Forced Incompletion % · Coverage 13.9% 58th / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.4 74th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 11.8% 84th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.6 111th / 178 Marion Moore CB · N DAK ST Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 32.4 2nd / 178 Jahmir Torres CB · NEW MEXICO Forced Incompletion % · Coverage 14.3% 54th / 178 Snaps / Reception · Coverage 16.9 23rd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 24.2% 13th / 178 Snaps / Reception · Coverage 24.3 5th / 178 Ellis Ellis Jr. CB · MEMPHIS Forced Incompletion % · Coverage 29.4% 2nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 28.7 3rd / 178 Amariyun Knighten CB · MIAMI OH Forced Incompletion % · Coverage 23.3% 15th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.7 83rd / 178 Jayden Robertson CB · S JOSE ST Forced Incompletion % · Coverage 20.6% 26th / 178 Snaps / Reception · Coverage 18.9 15th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 17.8% 38th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.0 103rd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 21.1% 22nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.9 122nd / 178 De'Marcus Peters CB · NEW MEX ST Forced Incompletion % · Coverage 7.7% 123rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 17.9 19th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 6.7% 131st / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.6 69th / 178 Simeon Harris CB · FRESNO ST Forced Incompletion % · Coverage 8.6% 118th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.7 109th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 21.1% 22nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 17.4 21st / 178 Noah Flores CB · ARK STATE Forced Incompletion % · Coverage 26.7% 4th / 178 Snaps / Reception · Coverage 19.3 13th / 178 Loyall Mouzon CB · FRESNO ST Forced Incompletion % · Coverage 12.5% 73rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.9 67th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 10.3% 100th / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.1 176th / 178 Chauncey Logan Jr. CB · MEMPHIS Forced Incompletion % · Coverage 14.3% 54th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.3 49th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 20.0% 27th / 178 Snaps / Reception · Coverage 18.5 17th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 6.3% 135th / 178 Snaps / Reception · Coverage 21.8 9th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 20.7% 25th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.6 152nd / 178 Bryson Snelling CB · NEVADA Forced Incompletion % · Coverage 26.3% 5th / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.5 30th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 33.3% 1st / 178 Snaps / Reception · Coverage 27.9 4th / 178 Josiah Charles CB · NEW MEX ST Forced Incompletion % · Coverage 16.7% 44th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.4 45th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 25.0% 8th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.9 38th / 178 Braxton Myers CB · W KENTUCKY Forced Incompletion % · Coverage 12.0% 81st / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.1 98th / 178 Dontrae Henderson CB · ARK STATE Forced Incompletion % · Coverage 9.4% 111th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.6 87th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 16.7% 44th / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.1 35th / 178 Donovan Watkins CB · TOLEDO Forced Incompletion % · Coverage 14.3% 54th / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.1 35th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 7.7% 123rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.5 131st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 13.6% 64th / 178 Snaps / Reception · Coverage 33.4 1st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 13.9% 58th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.6 87th / 178 Caleb Ricks CB · S DIEGO ST Forced Incompletion % · Coverage 21.7% 17th / 178 Snaps / Reception · Coverage 20.4 11th / 178 Jeremiah Hughes CB · HAWAII Forced Incompletion % · Coverage 16.0% 49th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.0 65th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 21.7% 17th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.5 91st / 178 Justin Brown CB · W KENTUCKY Forced Incompletion % · Coverage 13.3% 68th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.5 91st / 178 Ja'Marion Wayne CB · COAST CAR Forced Incompletion % · Coverage 12.8% 72nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.8 166th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 17.6% 39th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.2 51st / 178 Joshua Franklin CB · W MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 9.8% 105th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.3 116th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 6.3% 135th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.1 63rd / 178 Damyrion Darby CB · S ALABAMA Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.6 111th / 178 Mike Lindsay CB · S DIEGO ST Forced Incompletion % · Coverage 11.8% 84th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.6 43rd / 178 Peyton Taylor CB · N TEXAS Forced Incompletion % · Coverage 12.0% 81st / 178 Snaps / Reception · Coverage 16.2 28th / 178 Joel Kpassou CB · MO STATE Forced Incompletion % · Coverage 10.5% 98th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.0 65th / 178 Rayquan Adkins CB · E MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 3.6% 164th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.5 59th / 178 Therman Williams CB · WYOMING Forced Incompletion % · Coverage 17.2% 42nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.7 42nd / 178 Anta'Veon McKenzie CB · UAB Forced Incompletion % · Coverage 3.2% 166th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.7 127th / 178 Tay'vion Lawson CB · KENNESAW Forced Incompletion % · Coverage 9.7% 107th / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.6 69th / 178 Jaquise Alexander CB · DELAWARE Forced Incompletion % · Coverage 25.0% 8th / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.6 69th / 178 Tony Newsome Jr. CB · W KENTUCKY Forced Incompletion % · Coverage 11.1% 93rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.4 113th / 178 Angelo Ross CB · E CAROLINA Forced Incompletion % · Coverage 20.0% 27th / 178 Snaps / Reception · Coverage 22.6 7th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 9.5% 108th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.3 116th / 178 Caldra Williford CB · TULSA Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 17.4 21st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 13.8% 62nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.4 113th / 178 Travis Roman CB · COAST CAR Forced Incompletion % · Coverage 17.9% 35th / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.9 164th / 178 Jamarion Kolagbodi CB · DELAWARE Forced Incompletion % · Coverage 11.1% 93rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.5 154th / 178 Anthony Rogers CB · TULANE Forced Incompletion % · Coverage 12.5% 73rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.0 79th / 178 D'Angelo Mayes CB · UTAH ST Forced Incompletion % · Coverage 12.2% 80th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.0 121st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 7.7% 123rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.6 69th / 178 Frankie Edwards III CB · NEW MEXICO Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 19.3 13th / 178 Jai-Ayviauynn Celestine CB · FIU Forced Incompletion % · Coverage 8.3% 120th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.1 98th / 178 Kiontre Harris CB · FRESNO ST Forced Incompletion % · Coverage 17.2% 42nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 18.7 16th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 18.2% 33rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.2 33rd / 178 TJ Crandall CB · OREGON ST Forced Incompletion % · Coverage 11.5% 87th / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.1 77th / 178 Jason Hardy CB · MIDDLE TN Forced Incompletion % · Coverage 12.5% 73rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.8 39th / 178 Ray James Jr. CB · N DAK ST Forced Incompletion % · Coverage 4.5% 154th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.9 122nd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 21.4% 20th / 178 Snaps / Reception · Coverage 17.6 20th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 4.3% 157th / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.3 75th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 16.7% 44th / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.3 32nd / 178 Kshawn Cox Jr. CB · DELAWARE Forced Incompletion % · Coverage 17.4% 41st / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.4 31st / 178 Jaden Mickey CB · BOISE ST Forced Incompletion % · Coverage 20.8% 24th / 178 Snaps / Reception · Coverage 16.6 25th / 178 Caleb Womack CB · S JOSE ST Forced Incompletion % · Coverage 5.1% 147th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.2 96th / 178 Kobi Blackwell CB · BUFFALO Forced Incompletion % · Coverage 12.5% 73rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.9 53rd / 178 David Kabongo CB · UTAH ST Forced Incompletion % · Coverage 2.3% 170th / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.7 167th / 178 Eddie Pleasant III CB · MARSHALL Forced Incompletion % · Coverage 23.8% 14th / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.8 68th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 10.0% 104th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.8 39th / 178 Craig Royal Jr. CB · TEXAS ST Forced Incompletion % · Coverage 9.1% 113th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.0 144th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 4.8% 151st / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.2 172nd / 178 Charles McCartherens CB · MARSHALL Forced Incompletion % · Coverage 16.2% 48th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.4 45th / 178 Ishmel Atkins CB · SM HOUSTON Forced Incompletion % · Coverage 20.0% 27th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.1 98th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 7.7% 123rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 24.0 6th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 13.9% 58th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.2 96th / 178 Brandon Crutchfield CB · DOMINION Forced Incompletion % · Coverage 7.3% 127th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.0 103rd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 14.8% 53rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.8 106th / 178 Josira Andrews CB · BOWL GREEN Forced Incompletion % · Coverage 21.2% 21st / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.5 91st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 21.6% 19th / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.9 29th / 178 Kendall Bannister CB · OHIO Forced Incompletion % · Coverage 13.5% 67th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.5 131st / 178 Josh Pierre-Louis CB · MARSHALL Forced Incompletion % · Coverage 12.5% 73rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 19.6 12th / 178 Chance Gamble CB · GA SOUTHRN Forced Incompletion % · Coverage 17.9% 35th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.7 150th / 178 Tony-Louis Nkuba CB · UNLV Forced Incompletion % · Coverage 11.8% 84th / 178 Snaps / Reception · Coverage 22.6 7th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 9.1% 113th / 178 Snaps / Reception · Coverage 16.8 24th / 178 Sherrod Smith CB · BOISE ST Forced Incompletion % · Coverage 14.0% 57th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.4 60th / 178 Jameel Croft Jr. CB · CHARLOTTE Forced Incompletion % · Coverage 3.0% 167th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.5 131st / 178 Amarion Fortenberry CB · USF Forced Incompletion % · Coverage 17.6% 39th / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.1 35th / 178 Mikey Crawford CB · BUFFALO Forced Incompletion % · Coverage 12.0% 81st / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.8 106th / 178 Anthony Mattison CB · MO STATE Forced Incompletion % · Coverage 4.8% 151st / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.8 147th / 178 Khamari Terrell CB · WASH STATE Forced Incompletion % · Coverage 18.2% 33rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.8 126th / 178 Jarvarius Sims CB · W MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 19.0% 31st / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.3 116th / 178 Five Hamilton CB · ARK STATE Forced Incompletion % · Coverage 4.0% 160th / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.7 167th / 178 Tre'Quon Fegans CB · JVILLE ST Forced Incompletion % · Coverage 12.5% 73rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.6 87th / 178 Jackson Lowe CB · MIDDLE TN Forced Incompletion % · Coverage 9.8% 105th / 178 Snaps / Reception · Coverage 6.7 178th / 178 Avery Jones CB · N ILLINOIS Forced Incompletion % · Coverage 4.8% 151st / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.9 164th / 178 Malakai Murphy CB · SO MISS Forced Incompletion % · Coverage 13.6% 64th / 178 Snaps / Reception · Coverage 18.1 18th / 178 Tyrell Russell CB · TOLEDO Forced Incompletion % · Coverage 26.9% 3rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 16.6 25th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 11.5% 87th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.4 136th / 178 Donmiel Rogers CB · E MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 8.7% 115th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.1 98th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 5.4% 143rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.6 169th / 178 Jaion Jackson CB · C MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 25.9% 7th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.6 56th / 178 Khalil Conley CB · APP STATE Forced Incompletion % · Coverage 6.3% 135th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.3 138th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 25.0% 8th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.9 122nd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 2.9% 168th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.7 83rd / 178 Anthony Pinnace CB · BALL ST Forced Incompletion % · Coverage 17.9% 35th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.8 106th / 178 JeRico Washington Jr. CB · BOISE ST Forced Incompletion % · Coverage 26.1% 6th / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.1 77th / 178 Drey Braxton CB · BOWL GREEN Forced Incompletion % · Coverage 10.3% 100th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.4 136th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 5.0% 148th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.8 80th / 178 Jamarey Smith CB · WASH STATE Forced Incompletion % · Coverage 7.0% 129th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.1 141st / 178 Tracy Hill Jr. CB · GA SOUTHRN Forced Incompletion % · Coverage 6.3% 135th / 178 Snaps / Reception · Coverage 20.6 10th / 178 Yassine Falke CB · N ILLINOIS Forced Incompletion % · Coverage 5.3% 146th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.7 83rd / 178 Damill Bostic Jr. CB · COAST CAR Forced Incompletion % · Coverage 25.0% 8th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.2 51st / 178 Tyson McCrary CB · GA STATE Forced Incompletion % · Coverage 18.6% 32nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.0 162nd / 178 Jayden Jackson CB · GA SOUTHRN Forced Incompletion % · Coverage 9.5% 108th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.4 45th / 178 Drew Speech CB · NEW MEXICO Forced Incompletion % · Coverage 8.6% 118th / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.2 172nd / 178 Korey Johnson CB · AIR FORCE Forced Incompletion % · Coverage 22.9% 16th / 178 Snaps / Reception · Coverage 16.6 25th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 7.1% 128th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.4 155th / 178 Jaylen Moson CB · S ALABAMA Forced Incompletion % · Coverage 15.2% 52nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.5 73rd / 178 Matthew McKenzie CB · C MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 15.8% 50th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.3 49th / 178 Isaiah Houi CB · OREGON ST Forced Incompletion % · Coverage 11.4% 91st / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.2 172nd / 178 Ashton Levells-Mitchell CB · E CAROLINA Forced Incompletion % · Coverage 8.7% 115th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.1 63rd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 5.0% 148th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.2 119th / 178 Josiah Cox CB · S DIEGO ST Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.3 158th / 178 Caleb Dobbs CB · E MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 13.9% 58th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.4 95th / 178 Caesar Magee CB · SM HOUSTON Forced Incompletion % · Coverage 9.5% 108th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.8 55th / 178 CJ Blocker CB · COLO STATE Forced Incompletion % · Coverage 6.5% 134th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.8 80th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 13.6% 64th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.8 39th / 178 Maurion Eleam CB · LA LAFAYET Forced Incompletion % · Coverage 4.4% 156th / 178 Snaps / Reception · Coverage 6.8 177th / 178 Juan Berchal CB · APP STATE Forced Incompletion % · Coverage 6.1% 139th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.4 155th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 4.0% 160th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.8 147th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 11.5% 87th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.4 45th / 178 Ormanie Arnold CB · NEW MEXICO Forced Incompletion % · Coverage 5.4% 143rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.3 158th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 13.8% 62nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 12.2 76th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 8.7% 115th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.7 150th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 13.0% 69th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.5 91st / 178 Jayvon Henderson CB · S ALABAMA Forced Incompletion % · Coverage 9.4% 111th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.1 98th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 6.8% 130th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.4 155th / 178 Ronald Jackson Jr. CB · OHIO Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.8 80th / 178 Madden Soliai CB · BOISE ST Forced Incompletion % · Coverage 3.4% 165th / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.5 171st / 178 Angelo Stockstill CB · KENT STATE Forced Incompletion % · Coverage 13.0% 69th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.3 61st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 11.5% 87th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.7 127th / 178 Alexander Perez CB · AIR FORCE Forced Incompletion % · Coverage 4.0% 160th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.6 152nd / 178 Liam Lindo CB · N ILLINOIS Forced Incompletion % · Coverage 4.3% 157th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.7 127th / 178 Chase Usher CB · CHARLOTTE Forced Incompletion % · Coverage 11.1% 93rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.3 138th / 178 Phillip Hamilton CB · NAVY Forced Incompletion % · Coverage 3.7% 163rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.1 141st / 178 Amari Wallace CB · SACRAMENTO Forced Incompletion % · Coverage 13.0% 69th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.6 87th / 178 Brayden Hall CB · MARSHALL Forced Incompletion % · Coverage 5.4% 143rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.8 147th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 10.5% 98th / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.0 103rd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 5.0% 148th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.7 109th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 11.7 83rd / 178 Trey Rubinstein CB · KENT STATE Forced Incompletion % · Coverage 6.7% 131st / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.2 172nd / 178 Jace Arnold CB · SM HOUSTON Forced Incompletion % · Coverage 5.9% 140th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.9 53rd / 178 Janard Lockhardt CB · LA TECH Forced Incompletion % · Coverage 11.4% 91st / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.3 138th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 8.0% 122nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 15.2 33rd / 178 Forced Incompletion % · Coverage 10.7% 97th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.5 131st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 10.3% 100th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.9 122nd / 178 James Johnson CB · MIDDLE TN Forced Incompletion % · Coverage 6.7% 131st / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.1 141st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 4.2% 159th / 178 Snaps / Reception · Coverage 14.5 44th / 178 Desman Hearns CB · WYOMING Forced Incompletion % · Coverage 2.9% 168th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.3 158th / 178 Mychal Yharbrough CB · MIAMI OH Forced Incompletion % · Coverage 8.3% 120th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.2 62nd / 178 Elias Mullican CB · SACRAMENTO Forced Incompletion % · Coverage 12.5% 73rd / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.1 120th / 178 Donavan Philord CB · C MICHIGAN Forced Incompletion % · Coverage 4.5% 154th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.6 56th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 5.7% 142nd / 178 Snaps / Reception · Coverage 7.6 169th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 10.3% 100th / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.0 144th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 0.0% 171st / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.9 146th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 5.9% 140th / 178 Snaps / Reception · Coverage 10.4 113th / 178 A'tiq Muhammad CB · KENT STATE Forced Incompletion % · Coverage 15.6% 51st / 178 Snaps / Reception · Coverage 9.5 131st / 178 Forced Incompletion % · Coverage 16.7% 44th / 178 Snaps / Reception · Coverage 13.6 56th / 178 Forced Incompletion % · Coverage 10.9% 96th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.2 161st / 178 Noah Mangham CB · GA SOUTHRN Forced Incompletion % · Coverage 20.0% 27th / 178 Snaps / Reception · Coverage 8.0 162nd / 178