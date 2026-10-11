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College football scores and recaps for every Week 6 game
By Mark Chichester
  • Georgia defeats Alabama: Georgia earned a 20-17 victory over Alabama, while Missouri beat Texas A&M 27-6.
  • Close games and narrow margins: Kentucky defeated LSU 35-34, Illinois edged Michigan State 38-37, and Oklahoma beat Texas 27-24.
  • Several teams post dominant victories: Notre Dame defeated Stanford 58-7, Oregon State beat San Diego State 66-14, and Ohio State topped Maryland 45-16.

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