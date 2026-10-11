College football scores and recaps for every Week 6 game
- Georgia defeats Alabama: Georgia earned a 20-17 victory over Alabama, while Missouri beat Texas A&M 27-6.
- Close games and narrow margins: Kentucky defeated LSU 35-34, Illinois edged Michigan State 38-37, and Oklahoma beat Texas 27-24.
- Several teams post dominant victories: Notre Dame defeated Stanford 58-7, Oregon State beat San Diego State 66-14, and Ohio State topped Maryland 45-16.
- Liberty 35, Sam Houston State 3
- South Alabama 56, Arkansas State 49
- UTSA 31, USF 24
- Western Kentucky 34, Missouri State 13
- BYU 24, Iowa State 10
- Iowa 41, Washington 24
- Louisville 44, Florida State 20
- Utah State 17, Washington State 16
- Wyoming 16, San Jose State 13
- Air Force 28, Northern Illinois 7
- Arizona 52, West Virginia 31
- Arizona State 30, Hawaii 12
- Army 20, Tulane 17
- Boise State 38, Fresno State 31
- Bowling Green 38, Sacramento State 10
- Buffalo 23, Toledo 8
- California 25, Virginia Tech 20
- Coastal Carolina 27, Marshall 21
- Connecticut 34, Temple 20
- East Carolina 28, Rice 12
- Eastern Michigan 25, Akron 23
- Georgia 20, Alabama 17
- Georgia Tech 28, Duke 25
- Houston 35, Kansas State 16
- Illinois 38, Michigan State 37
- Indiana 20, Nebraska 17
- James Madison 27, Georgia Southern 24
- Kentucky 35, LSU 34
- Louisiana Tech 32, Louisiana 31
- Memphis 38, UAB 13
- Miami (OH) 20, Massachusetts 19
- Missouri 27, Texas A&M 6
- Navy 34, Tulsa 26
- Nevada 30, UTEP 13
- North Carolina 21, Pittsburgh 17
- North Texas 50, Charlotte 10
- Northwestern 45, Ball State 14
- Notre Dame 58, Stanford 7
- Ohio 31, Central Michigan 14
- Ohio State 45, Maryland 16
- Oklahoma 27, Texas 24
- Oklahoma State 42, UCF 28
- Old Dominion 10, Appalachian State 3
- Ole Miss 52, Vanderbilt 17
- Oregon State 66, San Diego State 14
- Purdue 41, Minnesota 13
- South Carolina 38, Florida 19
- Tennessee 24, Arkansas 17
- UCLA 17, Oregon 15
- UNLV 13, North Dakota State 7
- USC 31, Penn State 23
- Utah 41, Kansas 24
- Virginia 28, Syracuse 25
- Wake Forest 38, North Carolina State 14
- Western Michigan 38, Kent State 7
- Troy 55, Southern Miss 34
- Florida International 22, New Mexico State 3
- Jacksonville State 27, Kennesaw State 26